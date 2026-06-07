تكنولوجيا: تسريب مبكر يكشف تصميم هاتف سامسونج الرائد الاقتصادي الجديد قبل الإطلاق الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات جديدة عن هاتف Galaxy S26 FE قبل الإعلان الرسمي، لتمنح أول نظرة على تصميم الهاتف الذي يُتوقع أن يمثل الخيار الأكثر اقتصادية ضمن سلسلة سامسونج الرائدة القادمة.

وظهر الهاتف، الذي يحمل رقم الطراز SM-S741، ضمن قاعدة بيانات Wireless Power Consortium (WPC)، ما يؤكد أن سامسونج تعمل بالفعل على تطويره تمهيدًا لإطلاقه المتوقع خلال أغسطس أو سبتمبر 2026.

وتُظهر الصور المسربة تغييرًا ملحوظًا في تصميم الكاميرات الخلفية، إذ يبدو أن سامسونج ستتبنى جزيرة كاميرات بارزة مشابهة لتلك الموجودة في سلسلة Galaxy Z Fold وبعض هواتف Galaxy A الحديثة. كما تمتد وحدة الكاميرات بشكل أكبر نحو حواف الجهة الخلفية مقارنة بالتصميم المستخدم في بعض هواتف الشركة الحالية.

أما من ناحية المواصفات، فتشير التسريبات إلى اعتماد الهاتف على معالج Exynos 2500 مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت. كذلك يُتوقع أن يعمل بنظام Android 17 مباشرة عند الإطلاق، ليكون من أوائل الهواتف التي تصل بهذا الإصدار.

وبحسب الشائعات، قد تكشف سامسونج عن Galaxy S26 FE إلى جانب هواتفها القابلة للطي الجديدة، بما في ذلك Galaxy Z Fold8 Wide وGalaxy Z Fold8 Ultra وGalaxy Z Flip8، خلال حدث مرتقب في 22 يوليو، بينما لا يُستبعد تأجيله إلى وقت لاحق لمنافسة سلسلة آيفون 18 المنتظرة في سبتمبر.

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