تكنولوجيا: مايكروسوفت تطلق جهاز Surface Pro 12 عالميًا بذاكرة تصل إلى 64 جيجابايت وشاشة OLED بتردد 120 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت مايكروسوفت رسميًا جهاز Surface Pro 12 الجديد عالميًا، ليخلف Surface Pro 11 ويقدم مجموعة من التحسينات في الأداء والشاشة والبطارية، مع الحفاظ على التصميم العام للجهاز.

ويأتي Surface Pro 12 بشاشة قياس 13 بوصة بدقة 2880 × 1920 بكسل ونسبة عرض 3:2، مع استمرار توفر خياري OLED وIPS.

كما يدعم كلا الإصدارين معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وسطوعًا يصل إلى 600 نتس في وضع SDR، بينما ترتفع ذروة السطوع في نسخة OLED إلى 900 شمعة عند عرض محتوى HDR.

وفيما يتعلق بالأداء، يعتمد الجهاز على معالجات Snapdragon X2 الجديدة، حيث توفر مايكروسوفت خيارات تشمل Snapdragon X2 Plus بعشرة أنوية وSnapdragon X2 Elite باثني عشر نواة.

كما يتوفر الجهاز بذاكرة LPDDR5X تصل إلى 64 جيجابايت، مع خيارات تخزين تصل إلى 1 تيرابايت عبر وحدات M.2 2230.

وأكدت مايكروسوفت تحسن عمر البطارية بنسبة تصل إلى 15% مقارنة بالجيل السابق، مع إمكانية استخدام الجهاز لتصفح الويب لمدة تصل إلى 11.5 ساعة وفقًا لتقديرات الشركة.

ويتوفر Surface Pro 12 مع لوحات مفاتيح Flex Keyboard مطابقة للألوان. ويبدأ سعر الجهاز من 1499 دولارًا للإصدار المزود بذاكرة 16 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت وشاشة IPS، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالجيل السابق.

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