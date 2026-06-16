تكنولوجيا: اسوس تطلق حاسوبها المكتبي الجديد ExpertCenter Pro ET900N G3 المخصص للذكاء الاصطناعي بسعر 99999 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تسعى اسوس من خلال إطلاق محطة العمل الجديدة ExpertCenter Pro ET900N G3 إلى تقديم كمبيوتر خارق للذكاء الاصطناعي مخصص للمكاتب ويتميز هذا الحاسوب القوي باحتوائه على معالج متطور من شركة Nvidia يضم 72 نواة من فئة ARM مع معالج رسوميات خارق Nvidia Grace Blackwell Ultra GPU يوفر نطاقا تردديا هائلا للذاكرة يصل إلى 7.1 TB/s وللوهلة الأولى يبدو حاسوب اسوس المكتبي كأنه صندوق كمبيوتر تقليدي بأبعاد تبلغ 23.2×58.4×56.5 centimeter حيث تم تصميمه ليناسب المكاتب القياسية المعتادة ولكنه يضم في داخله أحدث وأقوى الرقاقات الرقمية من شركة Nvidia

وقامت اسوس بتزويد هذا الحاسوب بشريحة Nvidia Grace Blackwell Ultra الفائقة للذكاء الاصطناعي والتي تحتوي على 72 نواة معالجة من نوع ARM Neoverse V2 مقترنة ببطاقة رسوميات Blackwell Ultra المتطورة ويأتي المعالج مجهزا بذاكرة عشوائية تصل إلى 496 جيجا من فئة LPDDR5X RAM بنطاق ترددي يبلغ 396 GB/s بينما يمكن لشريحة الرسوميات الوصول إلى ذاكرة فيديو مخصصة بسعة 252 جيجا من نوع HBM3e VRAM بنطاق ترددي مذهل يبلغ 7.1 TB/s ويمكن دمج إجمالي سعة الذاكرة التي تبلغ 748 جيجا معا لمعالجة النماذج الضخمة والمعقدة للذكاء الاصطناعي ويأتي مزود الطاقة المدمج بقوة 1600 watt وتؤكد اسوس أن نظام التبريد المطور يمكنه التعامل مع الطاقة الكاملة للرقاقة حتى تحت أحمال العمل المستمرة والطويلة دون الحاجة لتقليل أداء المعالج أو شريحة GPU ويمكن توسيع إمكانيات الجهاز عبر ثلاثة منافذ من نوع PCIe 5.0 slots حيث يدعم أحدها تركيب بطاقة رسوميات إضافية من Nvidia كما يدعم الهيكل أربعة أقراص تخزين من نوع M.2 SSDs ويشحن الجهاز مع نظام التشغيل Ubuntu وتبدو تشكيلة المنافذ مخيبة للآمال بعض الشيء حيث لا يوجد أي دعم لمنافذ فائقة السرعة مثل USB 4 أو منافذ Thunderbolt وبدلا من ذلك يضم الجهاز ثمانية منافذ من نوع USB 3.2 بسرعة 10 Gbps ومنفذ واحد من نوع USB 2.0 ومنفذين للشبكات السلكية بسرعة 10 Gbps Ethernet

وفيما يتعلق بالأسعار ومواعيد التوفر فإن محطة العمل الفائقة Asus ExpertCenter Pro ET900N G3 مدرجة بالفعل لدى العديد من متاجر التجزئة في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية ويأتي السعر الأقل المتاح من خلال متجر Central Computers بقيمة تبلغ 99999 دولار ويمكن العثور على مزيد من المعلومات التفصيلية والمواصفات الكاملة عبر موقع شركة اسوس الرسمي لتوفير أعلى كفاءة ممكنة تلبي تطلعات المستخدمين وتخدم المنظومة المحدثة للأجهزة بأعلى جودة للمستعرضين