تكنولوجيا: تسريب: vivo V80 قد يصل الشهر المقبل بمواصفات قوية وبطارية ضخمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير تسريبات جديدة إلى أن vivo تستعد للكشف عن سلسلة vivo V80 خلال منتصف شهر أغسطس المقبل، وذلك بعد أشهر قليلة من إطلاق سلسلة vivo V70.

وبحسب أحد المسربين على منصة X، سيأتي هاتف vivo V80 بشاشة مسطحة قياس 6.59 بوصة، بدقة 1.5K، مع معدل تحديث يبلغ 144 هرتز.

ومن المتوقع أن يحتفظ الهاتف بمعالج Snapdragon 7 Gen 4 المستخدم في الجيل السابق، لكنه سيحصل على بطارية أكبر بسعة 7200 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقدرة 90 واط.

أما على صعيد التصوير، فتشير التسريبات إلى أن الهاتف سيضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا بيريسكوب للتقريب بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وهي نفس المنظومة الموجودة في vivo V70. كما سيأتي بكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل.

وتشمل المواصفات المتوقعة أيضًا مستشعر بصمة ثلاثي الأبعاد بالموجات فوق الصوتية، وإطارًا مصنوعًا من سبائك الألومنيوم، بالإضافة إلى مقاومة للماء والغبار بمعيار IP69.

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