تكنولوجيا: تسريب: كاميرات Galaxy S27 Pro قد تأتي بمواصفات أقل من المتوقع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات جديدة أن هاتف Samsung Galaxy S27 Pro قد لا يأتي بالمواصفات الرائدة التي كان يتوقعها الكثيرون، خاصة فيما يتعلق بالكاميرات.

وعند ظهور أولى الشائعات حول إضافة إصدار Pro إلى سلسلة Galaxy S27 المقرر إطلاقها في عام 2027، اعتقد كثيرون أنه سيكون بمثابة نسخة أصغر من Galaxy S27 Ultra، على غرار استراتيجية آبل مع هواتف iPhone Pro وPro Max، حيث يقتصر الاختلاف الأساسي على الحجم.

لكن معلومات حديثة قادمة من سلاسل التوريد في كوريا الجنوبية تشير إلى أن الواقع قد يكون مختلفًا.

وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن سامسونج تدرس اعتماد سياسة المعالجات بحسب المنطقة في هاتف Galaxy S27 Pro، بحيث يحصل مستخدمو الولايات المتحدة على معالج Snapdragon، بينما تعتمد الأسواق الأخرى على معالج مختلف، كما يحدث مع الإصدارات العادية وPlus من هواتف Galaxy S.

وبحسب مدونة Yeux1122 الكورية، فإن الاختلافات لن تقتصر على المعالج فقط، إذ تشير مصادر في القطاع إلى أن مواصفات الهاتف النهائية ستكون أقل طموحًا مما كان مخططًا له في البداية.

وتوضح التسريبات أن Galaxy S27 Pro قد يكون أقرب إلى خليفة متأخر لهاتف Galaxy S25 Edge، بدلًا من أن يكون نسخة مصغرة من Galaxy S27 Ultra.

وتُعد الكاميرات أبرز الجوانب التي قد تخيب آمال المستخدمين، إذ تشير المعلومات إلى أنها ستكون في مستوى متوسط بين Galaxy S27 وGalaxy S27 Ultra، وليس بمواصفات الإصدار Ultra الكاملة.

وكان أحد المسربين قد ذكر قبل عدة أشهر أن الكاميرا الرئيسية والكاميرا فائقة الاتساع قد تكونان متطابقتين مع نظيرتيهما في Galaxy S27 Ultra، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت سامسونج ستلتزم بهذه الخطة، أم ستجري المزيد من التخفيضات لتقليل تكلفة الهاتف.

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