تكنولوجيا: تسريب يكشف تفاصيل بطارية Motorola Edge 70 Max

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت منصة Flipkart عن مزيد من التفاصيل الخاصة بهاتف Motorola Edge 70 Max، قبل الإعلان الرسمي عنه المقرر في 15 يوليو، وذلك بعد أن كانت موتورولا قد استعرضت تصميم الهاتف وأكدت اعتماده على معالج Snapdragon 8 Gen 5.

وأوضحت المنصة أن الهاتف سيأتي ببطارية ضخمة بسعة 7,100 مللي أمبير/ساعة، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 90 واط، إلى جانب الشحن اللاسلكي المغناطيسي بقدرة 25 واط، والذي تصفه موتورولا بأنه الأسرع ضمن فئته.

كما سيضم الهاتف ذاكرة LPDDR5X بسعة تصل إلى 12 جيجابايت، بالإضافة إلى نظام تبريد ArcticMesh المزود بغرفة تبريد بخارية تبلغ مساحتها 5,500 ملم² لتحسين الأداء أثناء الاستخدام المكثف.

وفيما يتعلق بالشاشة، كانت موتورولا قد أكدت سابقًا أنها ستأتي بدقة QuadHD+ مع سطوع يصل إلى 7,000 شمعة، فيما كشفت Flipkart أنها ستكون من نوع LTPO بمعدل تحديث 144 هرتز، مع حماية Gorilla Glass 7i، ودعم عمق ألوان 10-bit.

وسيحصل الهاتف أيضًا على غطاء خلفي زجاجي، مع إطار مصنوع من الألومنيوم، كما سيدعم تشغيل لعبة BGMI بمعدل يصل إلى 120 إطارًا في الثانية.

المصدر