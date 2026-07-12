تكنولوجيا: أجهزة Surface الجديدة من مايكروسوفت تخيب آمال المستخدمين الأفراد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اعتمدت مايكروسوفت منذ منتصف عام 2024 على معالجات Qualcomm Snapdragon X في أجهزة Surface الموجهة للمستخدمين الأفراد، إلا أن التجربة لم تكن مثالية بسبب مشكلات توافق تطبيقات Windows on ARM وعدم دعم بعض الملحقات، ما دفع عددًا من المستخدمين إلى إعادة أجهزتهم.

وفي المقابل، وفرت الشركة لقطاع الأعمال نسخًا مزودة بمعالجات Intel، والتي قدمت أداءً أفضل بشكل عام، مع خيارات إضافية مثل دعم 5G في جهاز Surface Pro.

ومع إطلاق الجيل الثاني من معالجات Snapdragon X، واصلت مايكروسوفت النهج نفسه، إذ اقتصرت نسخ المستهلكين على معالجات ARM، بينما أصبح بإمكان عملاء الأعمال الاختيار بين معالجات Qualcomm أو Intel Panther Lake.

ويبرز الفارق بشكل أكبر في Surface Laptop، حيث تحصل إصدارات الأعمال المزودة بمعالجات Intel Core Ultra X على معالج رسومي Arc B390 الأقوى، ما يمنحها أداءً أفضل في الرسوميات والألعاب مقارنة بإصدارات Snapdragon.

ويرى منتقدون أن هذه السياسة تحرم المستخدمين الأفراد من الوصول إلى النسخ الأقوى، خاصة أن إصدارات الأعمال تُباع بأسعار مرتفعة ونادرًا ما تحصل على تخفيضات، في حين تنخفض أسعار نسخ Snapdragon بسرعة، وهو ما يجعل خيارات Intel أقل جاذبية رغم تفوقها في الأداء.

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