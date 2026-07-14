تكنولوجيا: هل تقترب نهاية OnePlus؟ هذا الأسبوع قد يكون الأخير للشركة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير تسريبات جديدة إلى أن OnePlus قد تكون على أعتاب أكبر تحول في تاريخها، إذ يُتوقع أن تعلن Oppo وOnePlus خلال الأيام المقبلة عن تغييرات جوهرية في استراتيجيتهما.

وبحسب التقرير، قد يشمل هذا التغيير انسحاب OnePlus بالكامل من أسواق رئيسية مثل أوروبا والولايات المتحدة، في حين تستعد Oppo لتوسيع حضورها في تلك الأسواق لتعويض غياب العلامة.

ورغم هذا الانسحاب المحتمل، سيستمر دعم هواتف OnePlus الحالية وتلقيها التحديثات حتى نهاية فترة الدعم المقررة لكل جهاز، كما ستواصل الشركة بيع المخزون المتبقي خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، دون خطط لطرح منتجات جديدة في أوروبا أو الولايات المتحدة.

أما في الصين والهند، فقد تتحول OnePlus إلى علامة فرعية تابعة لـ Oppo، مع التركيز على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية منخفضة التكلفة.

وفي حال صحت هذه المعلومات، فقد يكون OnePlus 15 آخر هاتف رائد يحمل اسم العلامة التجارية قبل اختفائها من بعض الأسواق العالمية.

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