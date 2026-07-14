تكنولوجيا: Legion تكشف عن جهاز الألعاب السحابي المحمول C700

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شوقت علامة Legion التجارية التابعة لشركة لينوفو رسميا لجهاز محمول جديد يحمل اسم Legion C700 وهو جهاز جديد تم بناؤه للتركيز على الألعاب السحابية cloud gaming بدلا من قوة المعالجة المحلية ويؤكد الإعلان الذي نشرته الشركة للتو عبر منصة Weibo على شراكة مشتركة مع خدمة الألعاب السحابية Tencent START ووعدت لينوفو بتقديم المزيد من التفاصيل في اغسطس

و نرى شعار Legion مع علامة Tencent START التجارية تحت شعار 打破门槛 即刻开战 والذي يترجم تقريبيا إلى كسر الحواجز والقفز إلى المعركة فورا إلى جانب عبارة بسيطة نراك في اغسطسوتظهر الصور جهازا محملا باللون الأبيض بتخطيط غير متماثل على طراز Xbox حيث توجد لوحة الاتجاهات D pad والعصا اليسرى في الجزء السفلي الأيسر بينما تقع أزرار ABXY والعصا اليمنى في الجزء العلوي الأيمن وهو ما يشبه إلى حد كبير لغة التصميم لسلسلة Legion Go الحالية من لينوفو مثل جهاز Legion Go S 512GB والمعروض حاليا بسعر 734.99 دولار ويتميز الجزء الخلفي بأزرار خلفية وقسم به فتحات تهوية وتظهر الشاشة شبكة من الصور المصغرة للألعاب المستمدة من خدمة Tencent START ومن المتوقع أيضا أن تطلق لينوفو جهازها اللوحي المدمج Y700 Wuji في نفس الفترة الزمنية من شهر اغسطس

ومن المثير للاهتمام أن هذه ليست المحاولة الأولى لشركتي لينوفو و Tencent لتقديم جهاز محمول سحابي حيث قامت لينوفو ببناء جهاز اندرويد مماثل في عام 2021 يسمى Legion Play مع واجهة تشغيل من صنع Tencent ولكن تم إلغاؤه قبل الإصدار ويعني ظهور جهاز C700 مجددا أن الشركة تعود الآن إلى المفهوم مع نافذة إصدار فعلية هذه المرة

ولم تكشف لينوفو عن الشريحة أو مواصفات الشاشة أو سعة البطارية أو الأسعار أو التوفر خارج الصين ومن المتوقع ظهور المزيد من التفاصيل مع اقتراب موعد الكشف في اغسطس