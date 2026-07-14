انت الان تتابع خبر تحديث واتساب الجديد يثير غضب مستخدمي آيفون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب مستخدمين، أصبحت الرسائل تظهر عبر حركة انسيابية من الجهة اليمنى بدلاً من الظهور المباشر كما كان سابقاً، وهو ما اعتبره البعض تغييراً مزعجاً يؤثر في تجربة الاستخدام.

ولم تعلن شركة "ميتا" المالكة للتطبيق رسمياً عن الميزة، إلا أنها انتشرت بين المستخدمين وأثارت تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد منهم عن انزعاجهم من الحركة الجديدة.



ويتيح واتساب للمستخدمين غير الراغبين بهذه الخاصية تعطيلها من خلال إعدادات التطبيق، عبر الدخول إلى المظهر ثم الرسوم المتحركة وإيقاف خيار الرسائل.