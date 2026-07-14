تكنولوجيا: رواتب ضئيلة بشكل مفاجئ.. الكشف عن أجور كبار التنفيذيين في Nintendo

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف التقرير السنوي لشركة Nintendo لعام 2026 عن رواتب كبار التنفيذيين، والتي جاءت أقل بكثير مما قد يتوقعه الكثيرون مقارنة بحجم الشركة ونجاحها العالمي.

وبحسب التقرير، حصل رئيس الشركة شونتارو فوروكاوا على تعويضات بلغت نحو 2 مليون دولار خلال السنة المالية الماضية، بينما تقاضى شيغيرو مياموتو حوالي 1.54 مليون دولار. كما حصل شينيا تاكاهاشي على 1.16 مليون دولار، وساتورو شيباتا على 1.03 مليون دولار.

وأضاف التقرير أن تاكاهاشي وشيباتا حصلا أيضًا على رواتب بصفتهما موظفين داخل الشركة، لترتفع إجمالي مستحقات تاكاهاشي إلى 1.48 مليون دولار، وشيباتا إلى 1.22 مليون دولار. وبذلك بلغ إجمالي ما حصل عليه التنفيذيون الأربعة نحو 6.24 مليون دولار.

وأثارت هذه الأرقام تفاعلًا واسعًا بين اللاعبين، إذ وصف عدد كبير من مستخدمي Reddit الرواتب بأنها “منخفضة بشكل مفاجئ”، خاصة عند مقارنتها بما يحصل عليه رؤساء الشركات الغربية.

فعلى سبيل المثال، حصل الرئيس التنفيذي لشركة EA، أندرو ويلسون، على تعويضات بلغت 30.53 مليون دولار خلال السنة المالية 2025، أي ما يقارب خمسة أضعاف إجمالي ما تقاضاه مسؤولو Nintendo الأربعة مجتمعين. أما الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft، ساتيا ناديلا، فقد بلغت تعويضاته نحو 96.5 مليون دولار.

ويرى كثيرون أن هذه الرواتب تعكس ثقافة العمل في Nintendo، خاصة بالنسبة إلى شيغيرو مياموتو، الذي يُعد العقل الإبداعي وراء سلسلتي Super Mario وThe Legend of Zelda، إذ توقع البعض أن يحصل على مقابل أكبر بكثير بالنظر إلى تأثيره في صناعة ألعاب الفيديو.

في المقابل، أشار آخرون إلى أن مقارنة رواتب التنفيذيين في اليابان بنظرائهم في الولايات المتحدة ليست دقيقة، نظرًا لأن متوسط رواتب الإدارات التنفيذية في اليابان أقل بكثير، وهو ما قد يفسر هذا الفارق الكبير.

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