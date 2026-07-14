تكنولوجيا: شركة Beelink تطلق وحدة تخزين شبكي NAS اقتصادية بتصميم مدمج ودعم سعة تخزين تصل إلى 68TB

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Beelink تكوينا جديدا لجهاز ME Pro NAS وهو أكثر ملاءمة من حيث السعر مقارنة بالإصدارات التي تم إطلاقها سابقا ويأتي الجهاز مزودا بلوحة تتضمن معالج Intel Pentium Silver J5005 وهو معالج رباعي النواة quad core منخفض استهلاك الطاقة من سلسلة Gemini Lake

ويمكن دمج معالج Pentium هذا مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 16GB من نوع DDR4 RAM أما بالنسبة للتخزين فإن جهاز NAS الاقتصادي يمكنه استيعاب 4 محركات أقراص ومن بينها يمكن تجهيز محركين في فتحات M.2 وكل منهما يدعم وحدة تخزين SSD بسعة تصل إلى 4TB ويمكن تثبيت المحركين الآخرين في فتحات SATA ويمكن لكل منهما استيعاب محرك أقراص بسعة تصل إلى 30TB مما يجعل إجمالي دعم التخزين يقف عند 68TB

ويعد جهاز NAS ثنائي الحجيرات جزءا من النظام البيئي المعياري modular ecosystem الذي تطبقه Beelink في تشكيلة ME Pro الخاصة بها وهذا يعني أنه يمكن استبدال اللوحة الأم mainboard وقد أطلقت الشركة حتى الآن خيارات متعددة بما في ذلك خيارات من AMD و Intel ومن بين الميزات الأخرى لجهاز NAS هو تركيزه على أن يكون مدمجا وكما تشير Beelink فإن الهيكل المعدني المصنوع من قطعة واحدة قد سمح للنظام بأن يكون أقل بنسبة 50% في الحجم مقارنة بأنظمة HDD التقليدية ثنائية الحجيرات

وهناك عدد جيد من منافذ الاتصال المتاحة أيضا وتحديدا يأتي هذا الجهاز منخفض الطاقة بتكوين المنافذ التالي منفذين USB 3.2 Gen 1 Type-A ومنفذين 2.5G LAN ومنفذ USB 2.0 Type-A ومنفذ USB 3.2 Gen 1 Type-C ومنفذ صوت 3.5mm ومنفذ HDMI

ومن حيث السعر يبلغ سعر خيار barebone لجهاز ME Pro مع معالج Pentium Silver J5005 حوالي 147 دولار وهناك خيار آخر يأتي مع ذاكرة 8GB RAM ومساحة تخزين 128GB لنظام التشغيل OS ويبلغ سعره 221 دولار