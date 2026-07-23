انت الان تتابع خبر سامسونج تطلق سلسلة Galaxy Z الجديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتشهد السلسلة، الإطلاق الأول للتصميم الجديد لجهاز Galaxy Z Fold8، مما يتيح تجربة هواتف قابلة للطي جديدة كلياً.

تتضمن التشكيلة كذلك جهاز Galaxy Z Fold8 Ultra، الذي ينقل مفهوم الأداء المتفوق لأجهزة Galaxy Ultra إلى عالم الأجهزة القابلة للطي، وهناك أيضاً جهاز Galaxy Z Flip8، وهو الأنحف في السلسلة، فقد صُمم لتسهيل التفاعل السريع وإتاحة خيارات أوسع للتعبير عن الذات أثناء التنقل.



وتمنح سلسلة Galaxy Z الجديدة خيارات أوسع من أي وقت مضى بتوفير ثلاث تجارب متمايزة صممت كل منها لتلبية الحاجات المختلفة للمستخدمين.

كما جرى تطوير منظومة Galaxy AI لتتكيف مع التصميمات المختلفة لأجهزة السلسلة الجديدة، بما يتيح تجربة مترابطة عبر مختلف أجهزة السلسلة حيث تتحول الرؤى إلى خطوات عملية. وتسهل المنظومة التعامل مع المهام المتعددة وإدارتها على الشاشات الكبيرة في جهازي Galaxy Z Fold8 وGalaxy Z Fold8 Ultra، فيما تتيح الشاشة المرنة (FlexWindow) المدعومة بالذكاء الاصطناعي في جهاز Galaxy Z Flip8 الوصول السريع إلى المعلومات والاختصارات المهمة.

تعليقاً على إطلاق التشكيلة الجديدة من الأجهزة، قال تي إم روه، الرئيس التنفيذي للشركة، والرئيس، ورئيس قسم تجربة الأجهزة في شركة سامسونج: "مع تحول الذكاء الاصطناعي نحو المزيد من الاستقلالية، ستتحول الهواتف الذكية إلى المدخل الأكثر خصوصية نحو تجارب تفهم كل مستخدم وتتكيف معه. ومع كوننا الآن نضع معياراً جديداً للأجهزة القابلة للطي، فنحن ندفع تجارب الهواتف الرائدة قدماً ونفتح باب العصر التالي من الذكاء أمام المزيد من الأشخاص."