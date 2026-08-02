علوم وتكنولوجيا

"سبيس إكس" توسع شبكة الإنترنت الفضائي بإطلاق 24 قمرًا اصطناعيًا

0 نشر
واس - واشنطن 0 تبليغ

  • "سبيس إكس" توسع شبكة الإنترنت الفضائي بإطلاق 24 قمرًا اصطناعيًا 1/2
  • "سبيس إكس" توسع شبكة الإنترنت الفضائي بإطلاق 24 قمرًا اصطناعيًا 2/2

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 09:28 صباحاً كتب شريف احمد - أطلقت شركة "سبيس إكس" الأمريكية اليوم 24 قمرًا اصطناعيًا من طراز "ستارلينك"، ضمن جهودها لتوسيع شبكة الإنترنت الفضائي حول العالم.
وأوضحت الشركة أن صاروخ "فالكون 9" انطلق من قاعدة فاندنبرغ الفضائية بولاية كاليفورنيا.

الأقمار الاصطناعية لـ ستارلينك

فيما هبطت مرحلته الأولى بنجاح على منصة غير مأهولة في المحيط الهادئ بعد نحو ثماني دقائق ونصف من الإقلاع.
وتُعد هذه الرحلة المهمة الـ26 لهذا الصاروخ المعزز، ليرتفع عدد أقمار "ستارلينك" النشطة في الفضاء إلى أكثر من 10800 قمر اصطناعي.
الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا