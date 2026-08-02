"سبيس إكس" توسع شبكة الإنترنت الفضائي بإطلاق 24 قمرًا اصطناعيًا

الأقمار الاصطناعية لـ ستارلينك

الدمام في الأحد 2 أغسطس 2026 09:28 صباحاً كتب شريف احمد - أطلقت شركة "سبيس إكس" الأمريكية اليوم 24 قمرًا اصطناعيًا من طراز "ستارلينك"، ضمن جهودها لتوسيع شبكة الإنترنت الفضائي حول العالم.وأوضحت الشركة أن صاروخ "فالكون 9" انطلق من قاعدة فاندنبرغ الفضائية بولاية كاليفورنيا.فيما هبطت مرحلته الأولى بنجاح على منصة غير مأهولة في المحيط الهادئ بعد نحو ثماني دقائق ونصف من الإقلاع.وتُعد هذه الرحلة المهمة الـ26 لهذا الصاروخ المعزز، ليرتفع عدد أقمار "ستارلينك" النشطة في الفضاء إلى أكثر من 10800 قمر اصطناعي.