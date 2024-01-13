تراند اليوم : أسعار الدولار اليوم السبت

الرياض - أميرة القحطاني - استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الدولار في بنك مصر اليوم إلى 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

تم تسجيلها اليوم كالتالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري:

وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم إلى 30.83 جنيه للشراء و 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم إلى 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان:

وصل سعر الدولار فيه اليوم إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

وصل سعر الدولار فيه اليوم إلى 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي:

وصل سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي اليوم إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي:

وصل سعر الدولار فيه اليوم إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء

وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم إلى 54.70 جنيه للشراء و 55 جنيه للبيع.