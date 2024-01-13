تراند اليوم : حالة الطقس في مصر حتى نهاية الأسبوع: انخفاض درجات الحرارة ورياح نشطة وأمطار

الرياض - أميرة القحطاني - تشهد حالة الطقس في مصر خلال الأيام الحالية، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة خاصة في فترات الليل والصباح الباكر، وهو ما أشارت إليه منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، والمذاع على قناة صدى البلد، حول حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت وحتى نهاية الأسبوع.

حالة الطقس في مصر

أوضحت غانم الاحوال الجوية المتوقعة من قبل خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، وتمثلت بالنقاط التالية:

استمرار نشاط الرياح على معظم محافظات الجمهورية، مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة ووجود نشاط للرمال المثيرة وانخفاض الرؤية الأفقية.

تعمق المنخفض الجوي في طبقات الجو مع تواجد للكتل الهوائية الباردة، مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة وسيسبب الصقيع.

استمرار نشاط الرياح اليوم وغدًا، ومع يوم الإثنين ستهدأ سرعات الرياح، وتتحسن الأحوال الجوية وتستقر من يوم الثلاثاء حتى نهاية الأسبوع.

فرص لسقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة على بعض المحافظات الساحلية، وتساقط الأمطار الخفيفة على المحافظات الداخلية بالقاهرة الكبرى.

وبحسب غانم فإن حالة الطقس شتشهد خلال هذا الأسبوع انخفاض درجات الحرارة ورياح نشطة وأمطار، لذلك يُنصح باتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من انخفاض درجات الحرارة، وبما يتناسب مع حالة الجو السائدة حتى نهاية الأسبوع.