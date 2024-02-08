الحكومة تطرح اللحوم البلدي بأسعار مخفضة في هذه الأماكن من اليوم وحتى رمضان

الرياض - أميرة القحطاني - تزايدت في الفترة الأخيرة أسعار اللحوم البلدي في الأسواق لتصل في الأسواق الشعبية لسعر 400 جنية، بينما وصلت في بعض المحافظات لمبلغ 450 جنية للكيلو الواحد بزيادة وصلت ل 100 جنية خلال شهر واحد، لذا قامت الحكومة متمثله في وزارة الزراعة بتوفير اللحوم البلدي بأقل من أسعار السوق وذلك من منطلق حرص الدولة على دعم محدودي الدخل في ظل التزايد الكبير في أسعار المنتجات خلال الفترة الأخيرة بكافة المحافظات كما تقدم الوزارة العديد من السلع الغذائية الأخرى التي تهم كل بيت مصري.

أسعار اللحوم البلدي بمنافذ وزارة الزراعة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن طرح اللحوم البلدي في منافذها بأسعار مخفضة، يترقب الكثير من المواطنين في مصر هذه المبادرة التي تهدف إلى توفير اللحوم بأسعار معقولة ومنافسة، فقد أعلنت الوزارة عن طرح اللحوم البلديّة بسعر 280 جنيهًا للكيلو بدلا من 400 جنية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي برفع العبء عن كاهل المواطنين وتحسين ظروف المعيشة، تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتخفيف الضغوط الاقتصادية التي يمكن أن تواجه الأسر. وتأتي أسعار اللحوم البلديّة المخفضة في إطار استراتيجية الوزارة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي ودعم المزارعين المحليين.

أماكن بيع اللحوم البلدي بسعر مدعم

ويتم بيع اللحوم البلدي المدعمة في منافذ وزارة الزراعة والتي تنتشر في المحافظات المختلفة والشوارع الرئيسية، وبالإضافة لللحوم تتواجد أيضا منتجات مثل البيض الأحمر والأبيض، والطيور الطازجة والمجمدة، والأسماك، والسلع الأخرى مثل العسل وزيت الزيتون، وتتميز أسعار اللحوم البلديّة في منافذ وزارة الزراعة بأنها تكون أقل بكثير من الأسعار المعتادة في الأسواق التجارية، وذلك بسبب طريقة التوزيع المباشرة من المزارع الحكومية إلى المواطنين، دون وجود وسطاء يزيدون من تكاليف الإنتاج والتسويق. يتم توفير اللحوم بأسعار منافسة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير اللحوم ذات الجودة العالية للمواطنين بأسعار معقولة، واليكم العناوين.

الدقي شارع الصيد

شباب الخريجين بالدقي

الهرم شارع الهرم – المطبعة

كفر غطاطي وحدة تقطيع – مزرعة غطاطي

شبرا مبنى جهاز التعبئة والاحصاء

القاهرة – ميدان لاظوغلي وزارة العدل

سوق العبور محل فاكهة 278 بداخل السوق

6 أكتوبر ابني بيتك المنطقة الثانية

6 أكتوبر ابني بيتك المنطقة 14 محل رقم 6

6 أكتوبر ابني بيتك المنطقة الثالثة سوق ابني بيتك

6 أكتوبر الحي المتميز

6 أكتوبر – سوق الجملة

القاهرة كورنيش النيل مستشفى السلام المعادي

القاهرة – التبين

القاهرة – 15 مايو

جنوب سيناء بمناطق ابو رديس – ابو زنيمة – سانت كاترين – دهب الطور – نويبع – طابا

القليوبية – القناطر

الاسكندرية بمناطق العامرية -المتراس – الجمرك

كفر الشيخ منفذ سخا – ومنفذ مزرعة سخا كما توفر وزارة الزراعة منافذ متنقلة في كافة محافظات الجمهورية بالميادين الرئيسية