احسب مرتبك كام بعد رفع الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيه وموقف القطاع الخاص

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الرياض - أميرة القحطاني - في خطوة تاريخية تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين المصريين، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة قرارات جديدة وتاريخية، أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وتأتي هذه الزيادة بنسبة 50%، وتُعدّ أكبر زيادة في الحد الأدنى للأجور في مصر منذ سنوات، كما رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى 60 ألف جنية.
زيادة المرتبات 2024
– زيادة المرتبات للعاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح ما بين 1000 جنية إلى 1200 جنية، وذلك حسب الدرجة الوظيفية.
– بالإضافة إلى صرف علاوات دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وبنسبة 15 لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيه.
– حافز إضافي للدرجة السادس يبدأ من 500 جنية، ويزيد بقينة 50 جنيها لكل درجة.
جدول المرتبات بالدرجة الوظيفية بعد الزيادات الجديدة
|الدرجة الوظيفية
|المرتبات
|الممتازة أو ما يعادلها
|12,200 جنيه
|العالية أو ما يعادلها
|10,200 جنيه
|المدير العام أو ما يعادلها
|9,200 جنيه
|الأولى أو ما يعادلها
|8,200 جنيه
|الثانية
|8,000 جنيه
|الثالثة
|7,500 جنيه
|الرابعة
|7,000 جنيه
|الخامسة
|6,500 جنيه
|السادسة
|6,000 جنيه
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موقف القطاع الخاص من الزيادات الجديدة
أوضح عضو المجلس القومي للأجور، أن القطاع الخاص ينتظر تطبيق القرارات الأخيرة، قبل مناقشة أي زيادات جديدة في الأجور، حيث سيجتمع المجلس القومي للأجور مرة أخرى، لمناقشة الزيادات الجديدة.
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