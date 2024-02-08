بالورقة والقلم .. احسب زيادة مرتبك بعد قرارات الرئيس الجديدة بزيادة مرتبات العاملين بالدولة

الرياض - أميرة القحطاني - الكثير من الموظفين يبحثون عن الآلية التي سوف تتخذها الحكومة من أجل زيادة مرتبات العاملين بالدولة 2024 بعد قرارات الرئيس السيسي الجديدة والتي أقر خلالها أكبر حزمة للحماية الاجتماعية لزيادة رواتب العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بقيمة تبلغ 180 مليار جنية من منطلق حرص الحكومة على ضمان الاستقرار المالي للأسر المصرية وخاصة مع زيادة الأسعار لمختلف المنتجات بقيمة تصل من 50 الي 80% خلال الأشهر الماضية مما زاد من الأعباء على الأسر المصرية.

كيفية حساب زيادة مرتبات العاملين بالدولة 2024

اقرت الحكومة عدد من الأدوات والتي من خلالها سوف يتم زيادة مرتبات العاملين بالدولة أولها: العلاوة الدورية هى 10 % من الأجر الوظيفي الحالي في 29/2/2024 بحد أدنى للعلاوة 150 جنيها وتضاف هذه العلاوة على الأجر الوظيفي ليعطي الأجر الوظيفي الجديد في 1/3/2024، ثانيا حافز إضافي كالتالي :

الدرجـة السادسة = 500 جنيها

الدرجة الخامسة = 550 جنيها

الدرجـة الرابعـة = 600 جنيهاة

الدرجة الثالثــــة = 650 جنيها

الدرجــة الثانية = 700 جنيها

الدرجـة الأولـى = 750 جنيها

مديــــر عـــــام = 800 جنيها

العاليـــــــــــــــة = 850 جنيها

الممتــــــــــــازة = 900 جنيها

ملاحظات هامة عند حساب زيادة مرتبات العاملين بالدولة 2024

أولا: الزيادات عبارة عن ( العلاوة ال 10% + الحافز الإضافي ) من اللازم ان يكملوا مبلغ 1000 جنيها للدرحات السادسة والخامسة والرابعة

ثانيا: الزيادات عبارة عن ( العلاوة ال 10% + الحافز الإضافي) من اللازم ان يكملوا مبلغ 1100 جنيها للدرجات الثالثة والثانية والأولى

ثالثا: الزيادات عبارة عن ( العلاوة ال 10% + الحافز الإضافي ) من اللازم ان يكملوا مبلغ 1200 جنيها للدرجات مدير عام والدرجة العالية والممتازة

وسوف يتم حساب الفرق تحت مسمى الفرق ( علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية ) بالنسبة لأصحاب المعاشات علاوتهم 15% من قيمة المعاش في 29/2/2024.

في حال عدم اكمال المرتب مع أي حوافز يحصل عليها الموظف بشكل شهري مبلغ 6000 جنية يتم زيادة المرتب لهذه القيمة.