العد التنازلي بدأ لهاتف vivo Y200e الصديق للميزانية من فيفو 

الرياض - أميرة القحطاني - بدأت العلامة التجارية Vivo العد التنازلي لطراز Android الذي يوفر إمكانية تحمل التكاليف وهو هاتف vivo Y200e، ظهرت العديد من التسريبات حتى الآن لهذا الجهاز الذي سيجذب كل الأنظار في سوق الهواتف الذكية، وقد تمت مشاهدة الهاتف الذكي هذا الآن في قاعدة بيانات BIS، وفيما يلي ميزات الهاتف المتوقعة .

vivo Y200e

شوهد vivo Y200e في قاعدة بيانات BIS، ولمن لا يعلم ، فإن مكتب المعايير الهندي ، أو BIS اختصارًا ، هو شهادة مطابقة تُمنح للمنتجات الإلكترونية التي تُباع في الهند. يجب على جميع العلامات التجارية الحصول عليها.

في شهادة BIS الخاصة بـ vivo Y200e ، لم يتم كتابة المواصفات الفنية للجهاز. ومع ذلك، فإن الحصول على الشهادة يعني أنه لم يتبق الكثير من الوقت لطرح الطراز، ومن المتوقع طرح الهاتف خلال الأيام المقبلة.

وفقًا للمعلومات التي تم الكشف عنها سابقًا:

سيأتي vivo Y200e بشاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصة، ستدعم هذه الشاشة ، التي ستكون بدقة + FHD ، بمعدل تحديث 120 هرتز.

من ناحية أخرى ، سيعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 4 Gen 2 من إنتاج Qualcomm.

سيكون هناك خيارات تخزين 128 جيجابايت / 256 جيجابايت لنظام Android يوفر إمكانية تحمل التكاليف والذي سيتم إصداره مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

سيعمل الجهاز بطاقة بطارية 5000 مللي أمبير وسيشحن بشحن سريع بقوة 80 وات.

من ناحية أخرى ، من بين المعلومات التي تم تسريبها سابقًا أنه سيعمل على FunTouch OS 14 استنادًا إلى Android 14 وسيكون له أيضًا قارئ بصمات الأصابع.

فيما يلي جدول بالمواصفات الفنية المتوقعة لـ vivo Y200e على النحو التالي: