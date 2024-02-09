هل جبنة الماعز مفيدة لك؟ تعرف على الفوائد والآثار الجانبية

الرياض - أميرة القحطاني - الجبن هو أحد أكثر منتجات الألبان المغذية الذي شق طريقه بسهولة إلى ألذ الأطعمة في جميع أنحاء العالم، على الرغم من عدم معرفة أصل الجبن على وجه اليقين، يُعتقد أن الإمبراطورية الرومانية كانت أول من استخدمه، تليها منطقة آسيا الوسطى والشرق الأوسط، توجد أصناف هامة أخرى من الجبن، ولكن أشهرها على مستوى العالم تشمل الموزاريلا والشيدر والبارميزان، ومع ذلك، أصبحت جبنة الماعز حديث الساعة الجديد، التي تتمتع بنكهة أكثر طراوة ونفاذة من جبنة البقر، كما أنها تحتوي على كمية أقل من اللاكتوز وفيتامين د والريبوفلافين، وعادةً ما تكون أعلى قليلاً في الدهون والمعادن، باختصار، إنها غذاء مغذي مليء بفوائد الفيتامينات والمعادن الأساسية والدهون الصحية التي يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي.

ما هي جبنة الماعز؟

جبنة الماعز، والمعروفة أيضًا باسم “شفِر”، هي جبنة لذيذة مصنوعة من حليب الماعز، يتم تحضيرها من خلال عملية مشابهة لأنواع الجبن الأخرى، يمر الحليب بالترشيح لإزالة الشوائب أو الرواسب غير المرغوب فيها، ويضاف إلى الحليب عامل تخثر، يمكن أن يكون المنفحة أو نوع أو أكثر من بكتيريا البادئ، مما يؤثر على حجم الرائب وبالتالي قوام الجبن.

ثم يتم تشكيل الجبن وفصله عن مصل اللبن (الجزء السائل غير المتخثر من الحليب) وتجفيفه، وبعد ذلك يتم تشكيل الرائب وبهارته وتعقيمه، يمكن أن تغير الاختلافات في هذه العملية، مثل نوع المبادئ، ووقت أو ضغط التصريف، ودرجة حرارة التعقيم ومدته، قوام الجبن (طري، شبه صلب، صلب) ونكهته.

ما هي فوائد جبنة الماعز؟

تقول خبيرة التغذية إيتي جاين إن تناولها في نظامك الغذائي اليومي يقدم مجموعة كبيرة من الفوائد، وفيما يلي جميع الفوائد الصحية لجبنة الماعز التي يجب أن تعرفها:

غنية بالعناصر الغذائية: تحتوي على عناصر غذائية أساسية بما في ذلك البروتينات عالية الجودة والكالسيوم والفوسفور، لذا فهي تبرز كمصدر قوي للمغذيات. تساعد على إنقاص الوزن: تحتوي جبنة الماعز على نسبة أقل من السعرات الحرارية والدهون مقارنة بجبنة البقر التقليدية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لإنقاص الوزن،كما تعمل الدهون الصحية، بما في ذلك الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة، على تعزيز الشعور بالشبع، مما يجعلك تشعر بالامتلاء لفترة أطول ويساعدك على إنقاص الوزن. تدعم صحة العظام: يحتوي جبنة الماعز على فيتامينات ب مهمة لدعم عملية التمثيل الغذائي للطاقة، كما أن مستويات الكالسيوم المرتفعة تساهم في صحة عظام قوية، كما أنها مصدر غني بالسيلينيوم والمغنيسيوم والنياسين (فيتامين ب3)، وتوفر 6 جرامات من البروتين الضروري لصحة العظام. جيدة للصحة العامة: يساهم وجود المركبات النشطة بيولوجيا في تعزيز قيمتها الغذائية، مما يعزز الصحة العامة.

إلى جانب مذاقها اللذيذ، تبرز جبنة الماعز كنجمة غذائية، تمنحها ملاءمتها لمن يعانون من عدم تحمل اللاكتوز واحدة من أكبر مزاياها.

هل جبنة الماعز أكثر صحة من جبنة البقر؟

تظهر جبنة الماعز كخيار صحي أكثر مقارنة بجبنة البقر، وذلك بفضل تركيبتها الغذائية الفريدة، فهي أقل بشكل ملحوظ في السعرات الحرارية والدهون المشبعة، ما يجعلها خيارًا صحيًا للقلب، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز أو مشاكل في الجهاز الهضمي، فهي تمثل خيارًا مميزًا بسبب مستوياتها الأعلى من الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة، المفيدة للهضم.

علاوةً على ذلك، تعتبر جبنة الماعز شريان حياة لغير المتحمّلين للاكتوز، إذ تعمل عملية التخمير أثناء تصنيعها على تقليل اللاكتوز، ما يجعلها سهلة الهضم، تقول جاين: “إنها مليئة بالعناصر الغذائية مثل الدهون والبروتين والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وتقاوم الالتهاب وتوفر دهونًا صحية، ويختلف محتواها الغذائي حسب طرق المعالجة”.

توفر حصة أوقية واحدة من جبنة الماعز الطرية ما يلي:

العناصر الغذائية القيمة السعرات الحرارية 102 البروتين 6 جرام الدهون 8 جرام فيتامين أ 8٪ من الاحتياجات اليومية الموصى بها (RDI) الريبوفلافين (فيتامين ب 2) 11٪ من الاحتياجات اليومية الموصى بها (RDI) الكالسيوم 8٪ من الاحتياجات اليومية الموصى بها (RDI) الفوسفور 10٪ من الاحتياجات اليومية الموصى بها (RDI) النحاس 8٪ من الاحتياجات اليومية الموصى بها (RDI) الحديد 3٪ من الاحتياجات اليومية الموصى بها (RDI)

علاوة على ذلك، يقدم اختيار جبنة الماعز على جبنة البقر ميزة غذائية، فهي تحتوي على سعرات حرارية أقل ودهون مشبعة أقل، مما يجعلها خيارًا صحيًا للقلب، في حين تحتوي أوقية واحدة من جبنة البقر الصلبة على حوالي 120 سعرة حرارية، و 8 جرام من البروتين، و 6 جرام من الدهون المشبعة، و 180 ملجم من الكالسيوم.

تساعد المستويات العالية من الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة على سهولة الهضم، خاصة بالنسبة لمن يعانون من حساسية اللاكتوز أو مشاكل في الجهاز الهضمي. بالإضافة إلى ذلك، فهي توفر عناصر غذائية أساسية مثل الدهون والبروتين والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، مما يساهم في الفوائد الصحية العامة.

هل هناك أي آثار جانبية لجبنة الماعز؟

على الرغم من أن جبنة الماعز آمنة بشكل عام للاستهلاك، إلا أن بعض الأفراد قد يعانون من الانتفاخ أو عدم الراحة الهضمية الخفيفة في حال تناول كميات كبيرة منها، من المهم ملاحظة أنها تحتوي على بروتينات بيتا كازين A2، والتي قد تكون أقل تسبباً للحساسية من بروتينات A1 الموجودة في حليب البقر، يمكن أن يساعد مراقبة استجابة جسمك وتناولها باعتدال في تخفيف أي آثار جانبية محتملة.

من المستحسن استشارة أخصائي الرعاية الصحية أو أخصائي التغذية، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مخاوف صحية أو قيود غذائية، وهذا يضمن توجيهًا شخصيًا حول دمج جبن الماعز في النظام الغذائي للشخص مع إعطاء الأولوية للصحة العامة والرفاهية.