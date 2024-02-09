إعلان موعد الإطلاق العالمي لهاتف POCO X6 Neo الجديد

الرياض - أميرة القحطاني - لم تتوقف التسريبات حول سلسلة POCO X6 التي قدمتها Xiaomi للمستخدمين الشهر الماضي. تشير أحدث التقارير إلى أنه سيتم إضافة موديل آخر يسمى POCO X6 Neo إلى السلسلة، حيث تم الإعلان مؤخرًا عن ميزات وتاريخ إطلاق الهاتف الذكي الذي سيجذب الفئة المتوسطة، وإليكم تاريخ الإطلاق العالمي وميزات الهاتف الذكي الجديد من بوكو.

تاريخ الإطلاق العالمي وميزات POCO X6 Neo

وفقًا لـ Yogesh Brar ، المعروف بتسريباته في الصناعة، سيتم طرح POCO X6 Neo عالميًا في مارس، وبغض النظر عن ذلك ، يُذكر أن الجهاز سيكون نسخة معاد تسميتها من طراز Redmi الذي يُباع حاليًا في الصين.

كما هو معروف ، فإن إعادة العلامة التجارية أمر شائع جدًا بين العلامات التجارية الصينية، في هذه المرحلة ، من المتوقع أن يكون POCO X6 Neo الإصدار المعاد تسميته من هاتف Redmi Note 13R Pro ، الذي تم تقديمه في نوفمبر من العام الماضي، يوضح هذا أنه على الرغم من اختلاف الجهازين في التصميم، إلا أنهما سيتضمنان نفس الميزات التقنية.

لإعطاء المستخدمين فكرة ، فإن المواصفات الفنية لـ Redmi Note 13R Pro هي كما يلي: