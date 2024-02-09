الرياض - أميرة القحطاني - بعد أن أعلنت شركة تي في سمارت TV4k Smart، والتي تعتبر أحد أكبر متاجر سيرفرات IPTV الرائدة عالميًا في مجال الترفيه، عن إطلاق متجرها الإلكتروني الجديد tv4k-smart.com في الشرق الأوسط حيث يقدم المتجر مجموعة واسعة من اشتراكات IPTV عالية الجودة بدون تقطيع، مما يمنح العملاء تجربة مشاهدة فريدة من نوعها لمختلف المحتوى الترفيهي.

ما هو أفضل مزود IPTV ؟

أفضل مزود IPTV هي شركة TV4k Smart وهي شركة سعودية رائدة وتعتبر أحد أكبر متاجر سيرفرات IPTV في الشرق الأوسط، حيث يقدم المتجر مجموعة واسعة من اشتراكات IPTV عالية الجودة بدون تقطيع، مما يمنح العملاء تجربة مشاهدة فريدة من نوعها لمختلف المحتوى الترفيهي.

مكتبة غنية من الأفلام والمسلسلات وقنوات بث مباشر

تضم الاشتراكات مكتبة غنية من الأفلام والمسلسلات العربية والأجنبية الحديثة، بالإضافة إلى قنوات تلفزيونية مباشرة من جميع أنحاء العالم. كما يقدم اشتراكات IPTV مناسبة لجميع الأجهزة، بما في ذلك شاشات سمارت وأندرويد وأيفون.

مميزات متجر TV4k Smart الإلكتروني:

اشتراكات IPTV عالية الجودة بدون تقطيع: يضمن TV4k Smart لعملائه تجربة مشاهدة سلسة بدون أي تقطيع أو انقطاع.

مكتبة ضخمة من الأفلام والمسلسلات: يضم المتجر مكتبة واسعة من الأفلام والمسلسلات العربية والأجنبية الحديثة، مما يلبي احتياجات جميع أفراد العائلة.

اشتراكات ايبيتيفي بأسعار تنافسية: يقدم TV4k Smart اشتراكات IPTV بأسعار تنافسية تناسب جميع الميزانيات.

سهولة الاستخدام: يتميز المتجر الإلكتروني بتصميم سهل الاستخدام يسمح للعملاء بالعثور على اشتراك IPTV المناسب لهم بسهولة.

دعم العملاء: يقدم TV4k Smart خدمة عملاء ممتازة لمساعدة العملاء على حل أي مشكلة قد تواجههم.

أنواع اشتراكات IPTV المتوفرة:

يقدم TV4k Smart مجموعة متنوعة من اشتراكات IPTV التي تناسب جميع الأجهزة والاحتياجات. تشمل أنواع الاشتراكات المتوفرة:

أسعار اشتراكات IPTV:

تختلف أسعار اشتراكات IPTV حسب نوع الاشتراك ومدة الاشتراك، حيث يقدم مزود IPTV TV4k Smart اشتراكات 3 شهور و 6 شهور و سنة.

كما يقدم المتجر اشتراك تجريبي لمدة يوم كامل فقط بـ 15 ريال.

السيرفرات المتوفرة:

يقدم TV4k Smart مجموعة واسعة من سيرفرات IPTV عالية الجودة، تشمل:

سيرفر ZAL HD

سيرفر X PRO

سيرفر TERA

سيرفر TANGO

سيرفر SMARTERS

سيرفر SET

سيرفر MYHD

سيرفر MOBARA

سيرفر MH

سيرفر LEEZ TV

سيرفر relax play

سيرفر فولتشر

سيرفر ISTAR

سيرفر دار

سيرفر IPLAY TV

سييرفر IBO PLAYER

سيرفر FLIX

سيرفر FALCON

سيرفر EVDTV

سيرفر DLTA

سيرفر BOB PLAYER

سيرفر AROMA

لتصفح مختلف الاشتراكات والسيرفرات والعروض المتاحة، يرجى زيارة المتجر الإلكتروني الخاصة بالشركة tv4k-smart.com.

إلى هنا نكون تعرفنا على أفضل مزود اشتراكات IPTV بدون تقطيع.