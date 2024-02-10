متى يستجاب الدعاء بسرعة

الرياض - أميرة القحطاني - يعد الدعاء من أقوى الوسائل التي يمكن للإنسان اللجوء إليها في الحصول على النجاح، والسعادة، والراحة النفسية. فهو تواصل مباشر بين الإنسان وخالقه، يعبر فيه المؤمن عن حاجاته وأمانيه، ويطلب المساعدة والهداية. ورغم أن الدعاء يُعتبر سلاحاً فعّالاً في يد المؤمن، إلا أن هناك بعض الظروف التي تجعل الدعاء يستجاب بسرعة أكبر من غيرها. أوقات إجابة الدعاء وأماكنها 1 – ليلة القدر. 2 – يوم عرفة. 3 – شهر رمضان. ولا سيما وقت السحر والإفطار. 4 – ليلة الجمعة ويومها، ولا سيما ساعة الإجابة. 5 – جوف الليل. 6 – نصفه الثاني، وثلثه الأول، وثلثه الأخير. تابع أوقات يستحب فيها الدعاء 7 – عند الأذان. 8 – بين الأذان والإقامة، وعند الإقامة. 9 – بعد الحيعلتين للمكروب الذي يُجيب المؤذن. 10 – عقب الصلوات. 11 – في السجود. 12 – عند تلاوة القرآن الكريم. 13 – عند التحام الحرب – أي : حرب المؤمنين مع الكفار -. 14 – عند الشرب من زمزم. 15 – عند صياح الديك. 16 – عند اجتماع المسلمين في مجالس الذكر، سيما مجامع الصلوات. 17 – عند تغميض الميت وعند احتضاره. وقت الدعاء المستجاب الذي لا يرد بإذن الله 18- وقت نزول المطر. 19- عند قراءة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. 20- وقت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

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