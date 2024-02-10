أسعار الذهب بالمصنعية اليوم لجميع المشغولات والسبائك الذهبية .. الأسعار مفاجأة

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر أسعار الذهب والمصنعية من المعلومات المهمة للعديد من الأشخاص، سواء كانوا مستثمرين في السوق أو مهتمين بشراء الذهب، وفي هذا السياق، نستعرض لكم أسعار الذهب اليوم في مصر وعالميًا بتاريخ 10 فبراير 2024، سنتناول أسعار الذهب بمختلف عياراته من عيار 24 وحتى عيار 12، بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب وسعر الاوقية الذهب، كما سوف نستعرض متوسط أسعار المصنعية للذهب سواء العادي أو اللازوردي وكذلك السبائك لتعرف كيف تحسب قيمة الذهب الذي ستشتريه قبل الذهاب للصاغة.

أسعار الذهب في مصر اليوم

استقرت أسعار الذهب اليوم على مستوى مرتفع بعد سلسلة من التذبذبات التي شهدها السوق خلال الأيام الماضية، وفيما يلي أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا للعيارات المختلفة:

عيار 24: سجل سعر الذهب عيار 24 نحو بيع 4,057 شراء 4,171 جنية.

عيار 21: سجل سعر الذهب عيار 21 نحو بيع 3,550 شراء 3,650 جنية.

عيار 18: سجل سعر الذهب عيار 18 نحو بيع 3,043 شراء 3,129 جنية.

عيار 14: سجل سعر الذهب عيار 14 نحو بيع 2,367 شراء 2,433 جنية.

عيار 12: سجل سعر الذهب عيار 12 نحو بيع 2,029 شراء 2,086 جنية.

سعر الأوقية (31.1 جرام) عيار 24: سجل سعر أوقية الذهب نحو بيع 126,177 شراء 129,731 جنية.

سعر الجنية الذهب (8 جرام) عيار 21: سجل سعر الجنية الذهب نحو بيع 28,400 شراء 29,200 جنية.

سعر 1 كجم ذهب عيار 24: سجل سعر كيلو الذهب نحو بيع 4,057,143 شراء 4,171,429 جنية.

اسعار مصنعية الذهب اليوم

يجب الإشارة إلى أنه يتم إضافة مبلغ معين إلى سعر الذهب المعلن وهذا المبلغ هو المصنعية الخاصة بالذهب، وتختلف المصنعية طبقا لنوع الذهب وعياره، فمصنعية المشغولات الذهب العادية تختلف عن الذهب اللازوردي تختلف عن السبائك، واليكم متوسط أسعار المصنعية في الصاغة:

مصنعية الذهب العادي والدمغة حوالي من 80 إلى 100 جنيه للجرام الواحد.

مصنعية الذهب اللازوردي والدمغة حوالي 120 إلى 150 جنيها للجرام الواحد.

مصنعية الجنية الذهب والدمغة من 50 إلى 100 جنيه للجرام الواحد.

مصنعية السبائك الذهبية والدمغة من 55 إلى 85 جنيها للجرام الواحد.

تختلف أسعار المصنعية من تاجر لآخر لذا يجب سؤال الصائغ قبل الشراء لتحديد أفضل سعر

أسعار الذهب عالميًا

فيما يتعلق بأسعار الذهب عالميًا، استقرت مؤشرات سعر الذهب على البورصات العالمية، وفقًا للبيانات الحالية، سجل سعر أوقية الذهب اليوم حوالي 2,033 دولارًا.

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