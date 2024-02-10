الرياض - أميرة القحطاني - يقدم لكم موقع “الخليج 365” سعر الدولار اليوم في مصر، وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر.

حيث استقر سعر الدولار الأمريكي صباح اليوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 في جميع ماكينات تغيير العملة المنتشرة في المولات والأسواق والشوارع العامة نظرًا لعطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

سعر الدولار اليوم في مصر السبت 10 فبراير 2024