الرياض - أميرة القحطاني - يقدم لكم موقع “الخليج 365” سعر الدولار اليوم في مصر، وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر.
حيث استقر سعر الدولار الأمريكي صباح اليوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 في جميع ماكينات تغيير العملة المنتشرة في المولات والأسواق والشوارع العامة نظرًا لعطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.
سعر الدولار اليوم في مصر السبت 10 فبراير 2024
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصرف أبوظبي الإسلامي
|30.9 ج.م
(0.05)
|30.95 ج.م
(13.13)
|بنك الإستثمار العربي AIB
|30.85 ج.م
(30.85)
|30.95 ج.م
(30.95)
|بنك CIB
|30.85 ج.م
(30.85)
|30.95 ج.م
(30.95)
|بنك قطر الوطني الأهلي QNB
|30.85 ج.م
(30.85)
|30.95 ج.م
(30.95)
|بنك HSBC
|30.85 ج.م
(20)
|30.95 ج.م
(22.73)
|البنك المصري الخليجي
|30.85 ج.م
(0.1)
|30.95 ج.م
(0.1)
|بنك الكويت الوطني NBK
|30.85 ج.م
(0.1)
|30.95 ج.م
(0.1)
|بنك الإسكندرية
|30.85 ج.م
(0.1)
|30.95 ج.م
(0.1)
|البنك العقاري المصري العربي
|30.85 ج.م
(0.02)
|30.95 ج.م
(0.02)
|كريدي أجريكول
|30.85 ج.م
(0.02)
|30.95 ج.م
(0.02)
|بنك SAIB
|30.85 ج.م
(0.02)
|30.95 ج.م
(0.02)
|المصرف العربى الدولى AIB
|30.85 ج.م
(0.02)
|30.95 ج.م
(0.02)
|المصرف المتحد
|30.85 ج.م
(0.02)
|30.95 ج.م
(0.02)
|بنك قناة السويس
|30.85 ج.م
(0.02)
|30.95 ج.م
(0.02)
|البنك الاهلي الكويتي (بيريوس)
|30.85 ج.م
(-0.03)
|30.95 ج.م
(30.95)
|البنك المركزي المصري
|30.8272 ج.م
(-0.0028)
|30.9586 ج.م
(0.0029)
|البنك الأهلي اليوناني
|30.75 ج.م
(15.13)
|30.85 ج.م
(15.13)
|بنك التنمية الصناعية IDB
|30.75 ج.م
(0.02)
|30.85 ج.م
(0.02)
|البنك الأهلي المصري
|30.75 ج.م
(0.02)
|30.85 ج.م
(0.02)
|بنك مصر
|30.75 ج.م
(0.02)
|30.85 ج.م
(0.02)
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