أسعار الذهب والفضة اليوم في مصر السبت 10 فبراير 2024

الرياض - أميرة القحطاني - يقدم لكم موقع “الخليج 365” أسعار الذهب والفضة اليوم في مصر، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة خلال الساعات القليلة الماضية، وقد يختلف سعر الذهب من محل لآخر حسب سعر المصنعية.
أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 10 فبراير 2024:
|الوحدة
|سعر
|معدل التغيير
|سعر جرام الذهب عيار 24
|4,171 ج.م
|171 (4.10%)
|سعر جرام الذهب عيار 22
|3,824 ج.م
|157 (4.11%)
|سعر جرام الذهب عيار 21
|3,650 ج.م
|150 (4.11%)
|سعر جرام الذهب عيار 18
|3,129 ج.م
|129 (4.12%)
|سعر جرام الذهب عيار 14
|2,433 ج.م
|100 (4.11%)
|سعر جرام الذهب عيار 12
|2,086 ج.م
|86 (4.12%)
|سعر الاونصة
|129,731 ج.م
|5,331 (4.11%)
|سعر الجنيه الذهب
|29,200 ج.م
|1,200 (4.11%)
وننشر أيضًا أسعار الفضة اليوم، مع الأخذ في الاعتبار أن سعر المصنعية هو من يتحكم بأسعار الفضة، وليس سعر الفضة الخام نفسه، حيث أن سعر المصنعية قد يصل إلى حوالي 25 جنيه، وقد يختلف من محل إلى آخر.
أسعار الفضة اليوم في مصر السبت 10 فبراير 2024:
|الوحدة
|السعر بالجنيه المصري
|السعر بالدولار الأمريكي
|سعر جرام فضة نقي عيار 99.9
|22.45
-0.02 (-0.09%)
|$0.73
$0.01 (1.37%)
|سعر جرام فضة بريطاني عيار 95.8
|21.50
-0.03 (-0.14%)
|$0.70
$0.01 (1.43%)
|سعر جرام فضة استرليني عيار 92.5
|20.76
-0.03 (-0.14%)
|$0.67
$0.01 (1.49%)
|سعر جرام فضة عيار 916
|20.56
-0.03 (-0.15%)
|$0.67
$0.01 (1.49%)
|سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي)
|19.64
-0.03 (-0.15%)
|$0.64
$0.01 (1.56%)
|سعر جرام فضة عيار 800
|17.96
-0.02 (-0.11%)
|$0.58
$0.01 (1.72%)
|سعر جرام فضة عيار 750
|16.83
-0.03 (-0.18%)
|$0.55
$0.01 (1.82%)
|سعر جرام فضة عيار 585
|13.13
-0.02 (-0.15%)
|$0.43
$0.01 (2.33%)
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.