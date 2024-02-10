أسعار الذهب والفضة اليوم في مصر السبت 10 فبراير 2024

الرياض - أميرة القحطاني - يقدم لكم موقع “الخليج 365” أسعار الذهب والفضة اليوم في مصر، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة خلال الساعات القليلة الماضية، وقد يختلف سعر الذهب من محل لآخر حسب سعر المصنعية.

أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 10 فبراير 2024:

الوحدة سعر معدل التغيير سعر جرام الذهب عيار 24 4,171 ج.م 171 (4.10%) سعر جرام الذهب عيار 22 3,824 ج.م 157 (4.11%) سعر جرام الذهب عيار 21 3,650 ج.م 150 (4.11%) سعر جرام الذهب عيار 18 3,129 ج.م 129 (4.12%) سعر جرام الذهب عيار 14 2,433 ج.م 100 (4.11%) سعر جرام الذهب عيار 12 2,086 ج.م 86 (4.12%) سعر الاونصة 129,731 ج.م 5,331 (4.11%) سعر الجنيه الذهب 29,200 ج.م 1,200 (4.11%)

وننشر أيضًا أسعار الفضة اليوم، مع الأخذ في الاعتبار أن سعر المصنعية هو من يتحكم بأسعار الفضة، وليس سعر الفضة الخام نفسه، حيث أن سعر المصنعية قد يصل إلى حوالي 25 جنيه، وقد يختلف من محل إلى آخر.

أسعار الفضة اليوم في مصر السبت 10 فبراير 2024: