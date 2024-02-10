هجوم سيارات الدفع الرباعي الفرنسية.. Renault Symbioz الجديدة

الرياض - أميرة القحطاني - يمكن القول أن شركة تصنيع السيارات الفرنسية رينو اتخذت موقف الهجوم حرفيًا، في الآونة الأخيرة، كان ضمن جدول الأعمال للعلامة التجارية، نموذج جديد كل ثلاثة أيام تقريبًا، في أعقاب العلامة التجارية للسيارات الكهربائية الصغيرة Amperino التي تم إنشاؤها حديثًا، وتواصل العلامة التجارية هجومها على سيارات الدفع الرباعي، وفيما يلي مميزات وتفاصيل سيارة C SUV Renault Symbioz الجديدة.

مواصفات سيارة C SUV Renault Symbioz

شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو أدرجت في جدول أعمالها من خلال طرازها الجديد Symbioz، مواصلة العلامة التجارية هجومها، خاصة في طرازات سيارات الدفع الرباعي، وذلك رغبة منها في الاستجابة للطلبات من خلال الاستماع إلى المستخدمين، حيث تقوم رينو بإضافة Symbioz، التي ستملأ فئة C SUV، إلى جانب Megane E-Tech وAustral وCaptur.

بالمناسبة، دعونا لا ننسى كوليوس، عندما يتم جمع كل هذه المركبات، تظهر عائلة كبيرة من سيارات الدفع الرباعي، إذن ما الذي تعِد به Symbioz لمستخدميها الجدد؟ بداية، دعونا نشير إلى أنها سيارة هجينة جديدة قد انضمت إلى السوق، وتحمل السيارة آثار الاتجاه الذي بدأته رينو مع Megane E-Tech وScenic E-Tech.

ومن أبرز مواصفات السيارة:

سوف تزن السيارة أقل من 1.5 طن.

تحت الغطاء ستكون هناك وحدة هجينة من E-Tech تنتج قوة 145 حصان.

يذكر أن استهلاك السيارة من الوقود يبلغ 4.7 ​​لتراً على الطرق الطويلة و6.5 لتراً داخل المدينة.

الجانب الأكثر لفتًا للانتباه في السيارة هو أن السقف الزجاجي سيتم تقديمه بشكل قياسي.

لا يوجد حاجب للحماية من الشمس على سطح السيارة، وبدلاً من ذلك، سيكون هناك سقف زجاجي بانورامي مزود بميزة Polymer Dispersed Liquid Crystal (PDLC)، والتي يمكن أن نصفها بأنها صقيعية أو معتمة، وكما قلنا، سيتم تقديم هذه الميزة بشكل قياسي في جميع الباقات.

هذه هي المعلومات الأولى عن السيارة، وسنتلقى المزيد من المعلومات الرسمية الواضحة حول السيارة التي سيتم نشر صورها التشويقية خلال الأيام المقبلة.