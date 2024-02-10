استقرار أسعار الذهب في مصر مع ارتفاع طفيف عالميًا

الرياض - أميرة القحطاني - شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا نسبيًا اليوم السبت 10 فبراير 2024، بعد ارتفاعها أمس الجمعة، بينما ارتفعت الأسعار العالمية بشكل طفيف، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي.

أسعار الذهب في مصر اليوم

فيما يلي جدول بأسعار المعدن الأصفر الثمين مع بداية تعاملات اليوم السبت 10/2/2024 مقارنة بسعره بالأمس:

عيار الذهب السعر اليوم (جنيه مصري) التغير عن أمس 24 4229 +35 21 3700 +30 18 3171 +25 الجنيه الذهب 29600 +240

التفاصيل:

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 بنحو 35 جنيهًا، ليصل إلى 4229 جنيهًا.

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 30 جنيهًا، ليصل إلى 3700 جنيهًا.

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 بنحو 25 جنيهًا، ليصل إلى 3171 جنيهًا.

ارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر بنحو 240 جنيهًا، ليصل إلى 29600 جنيه.

سعر الذهب عالميًا

ارتفع سعر أونصة الذهب عالميًا بنحو دولارين، ليصل إلى 2032 دولارًا.

يرجع استقرار سعر الذهب في مصر إلى تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري. بينما يرجع ارتفاع أسعاره العالمية بشكل طفيف إلى المخاوف من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن تستمر أسعار المعدن الأصفر الثمين في مصر في الاستقرار خلال الأيام القليلة المقبلة، بينما قد تشهد أسعار الذهب العالمية بعض التقلبات.

الخلاصة: يُعد هذا الوقت مناسبًا لشراء الذهب، خاصةً مع استقرار أسعاره في مصر، مع ملاحظة أنه قد يختلف سعر الذهب في بعض محلات الصاغة، ويُنصح بالمتابعة اليومية للأسعار قبل الشراء.