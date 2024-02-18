طريقة تحضير كيك البرتقال بدقيق الذرة نكهة مميزة وطعم لا يقاوم.. خطوات سهلة ونتائج مميزة

الرياض - أميرة القحطاني - كيك البرتقال من الوصفات الشهية والخفيفة وسهلة التحضير، وتتوافر مكوناتها بالمنزل، ويمكن تحضيرها بالدقيق العادي أو دقيق الذرة، ولكن اليوم سنحضرها بدقيق الذرة بطريقة سهلة وبسيطة:

مكونات كيك البرتقال بدقيق الذرة:

كوبان دقيق ذرة.

كوب دقيق أبيض.

كوب ونصف سكر.

نصف كوب زيت.

كوب عصير برتقال.

بشر برتقال.

اربع بيضات.

ملعقة كبيرة من السمن.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

ملعقة فانيليا.

ملعقة كبيرة من بيكنج باودر.

رشة ملح.

للوجه:

نحضر عصير برتقال مع سكر بودرة.

طريقة التحضير:

سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية.

اخلطي دقيق الذرة والدقيق الأبيض والبيكنج باودر والملح في وعاء كبير.

وفي وعاء آخر، نقوم بخفق السوائل، اخفقي البيض والسكر حتى يصبح المزيج فاتح اللون وكريميًا.

ثم أضيفي الزيت، والسمن، وعصير البرتقال، وبشر البرتقال، والفانيليا إلى خليط البيض والسكر، واخلطي جيدًا.

ثم أضيفي خليط الدقيق تدريجيًا إلى خليط البيض، واخلطي حتى يصبح المزيج متجانسًا.

ثم اسكبي الخليط في قالب كيك مدهون بالقليل من الزيت ومرشوش بالدقيق.

اخبزي الكيكة في الفرن لمدة 20 دقيقة، حتى يصبح لونها ذهبيًا، أو حتى يخرج عود أسنان من وسطها نظيفًا، ثم نخرج القالب من الفرن ونتركه يبرد ثم يقدم.