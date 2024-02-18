كارفور عامل عظمة .. زجاجة الزيت ب 42.5 والفرخة ب 120 واللحمة ب 270 الحق خزن لرمضان

الرياض - أميرة القحطاني - عروض كارفور الجديدة تنهي كل الأزمات بتخفيضات ضخمة بمناسبة شهر رمضان المعظم وتبدأ العروض من اليوم وحتى 13 فبراير القادم وتتوافر داخل العروض كل ما تحتاج له البيوت المصرية من منتجات غذائية مختلفة بالاضافة لياميش رمضان بأفضل سعر في السوق المصري مع وجود تخفيضات استثنائية على بعض المنتجات أهمها الزيت حيث يوجد بعروض اليوم عدد 4 زجاجات زيت 700 مللي بسعر 170 جنية أي أن سعر الزجاجة حوالي 42.5 جنية. عروض كارفور على المنتجات الغذائية يقوم المصريين بالاستعداد لقدوم شهر رمضان المعظم ومع غلاء الأسعار خلال الفترة الحالية يبحث المصريين عن العروض من الهايبر ماركت الكبيرة حتى يتمكنوا من شراء ما يحتاجون له من منتجات لذا أطلقت كارفور عروض اليوم والتي تحتوى على أغلب المنتجات التي تحتاج لها الأسر المصرية وبأسعار على تتوافق مع الظروف المعيشية للمصريين واليكم أهم عروض اليوم: كيس مكرونة جولدن رويال 375 جم بسعر 11.95 جنية

عدد 4 زجاجات زيت خليط 700 مللي بسعر 169.95 جنية

سعر 1 كجم من عين الجمل الحصى بسعر 179.95 جنية

سعر صلصة طماطم 300 جم بسعر 16.5 جنية

سعر دجاجة وادي فود حجم 1.2 كجم يساوي 119.95 جنية

سعر 250 جم من الزبيب الذهبي يساوي 39.95 جنية

سعر قمر الدين توليدو 400 جرام يساوي 69.95 جنية

سعر 1 كجم من اللحم البلدي يساوي 369.95 جنية

سعر 1 كجم من اللحم البقري الهندي المجمد يساوي 269.95 جنية

سعر 1 كجم من الأرز يساوي 32.95 جنية عروض كارفور على المنظفات المنظفات من العناصر الأساسية التي يحتاج لها كل بيت بشكل شهري وتستهلك قدر كبير من ميزانية المنزل لذا توفر كارفور منتجات المنظفات ومنتجات العناية الشخصية بأفضل الأسعار والتي تقترب من سعر المصنع مما يمكنكم من الشراء والتوفير واليكم أهم العروض: سعر مسحوق غسيل أوتوماتيك شايني 9 كجم يساوي 264.95 جنية

سعر مسحوق غسيل أوتوماتيك اريال 4.5 كجم يساوي 274.95 جنية

سعر 2 علبة اريال جل أوتوماتيك 2.5 لتر يساوي 329.95 جنية

سعر برسيل أوتوماتيك 6 كجم + جل 880 مللي يساوي 354.95 جنية

سعر 2 علبة ديتول سائل مطهر 72 مللي يساوي 339 جنية

سعر 2 عبوة كلوركس مبيض 1 كجم يساوي 19.95 جنية

سعر كومفورت منعم ملابس 1 لتر بسعر 55.95 جنية

سعر 2 عبوة فيبا سائل غسيل أطباق 2 لتر+ 2لتر يساوي 79.95 جنية اقرأ أيضا أعرف من زار بروفايلك على الفيس بوك 2024 بدون برامج حتى لو كان من غير الأصدقاء

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