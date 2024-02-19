“أبرزها إسقاط عضوية مرتضى منصور”.. قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك

الرياض - أميرة القحطاني - جرى اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك، الذي ترأسه حسين لبيب، مساء أمس الأحد، لمناقشة عدد من المواضيع الهامة واتخاذ القرارات اللازمة.

تمحورت المناقشات حول قطاع الناشئين وتقديم الاستشارات بشأن أحداث مباراة فريق كرة القدم مواليد 2009 ضد النادي الأهلي، حيث أكد المجلس التزامه بالقيم الرياضية وشدد على الضرورة لالتزام اللاعبين بسياسة النادي في هذا الشأن.

كما تم اتخاذ قرار بإسقاط عضوية مرتضى أحمد منصور بصفته عامل بالنادي، وفقًا لأحكام المادتين 8 و12 من لائحة النظام الأساسي للنادي.

قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك: