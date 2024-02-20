مئات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات بشركة بريجو للأغذية

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة بريجو للأغذية من خلال نشرة وظائف وزارة العمل عن توافر مئات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات عليا ومتوسطة، للعمل فورًا بالشركة في “62 شارع أبو بكر الصديق بمصر الجديدة بميدان سفير”، ونتعرف الآن على تفاصيل الوظائف والشروط المطلوبة وكيفية التقديم كالتالي: –

وظائف شركة بريجو للأغذية

مطلوب عدد 100 عضو فريق، براتب 3500 جنية. مطلوب عدد 10 مساعد مدير. مطلوب عدد 10 مشرف مطعم، براتب 5200 جنية. مطلوب عدد 50 عامل انتاج، وتعبئة وتغليف براتب 4500 جنية.

الشروط والمزايا

يشترط للراغبين أن لا يقل المؤهل عن متوسط، ويشترط خبرة في مجال العمل، وان لا يزيد السن عن 40 سنة، وتقدم الشركة رواتب مجزية حسب المقابلة، وتأمينات طبية واجتماعية ووجبات وتوفر سكن للمغتربين واجازات سنوية وأسبوعية.

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كيفية التقديم على وظائف شركة بريجو للأغذية

لمن يرغب في الالتحاق بالوظائف المعلنة يرجى التقديم بوزارة القوى العاملة والهجرة بمدنية نصر، أو من خلال التسجيل عبر تسجيل راغبي العمل على الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة، والمقابلات يومي الاثنين والخميس بالعنوان التالي: التجمع الثالث الألف مصنع بجوار ثلاجة الأهرام.