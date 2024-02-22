واتساب يختبر ميزة جديدة لمنع لقطات الشاشة والتقاط صور من ملفات التعريف الشخصي

الرياض - أميرة القحطاني - يعزز تطبيق التراسل الفوري واتساب من خصوصية المستخدمين من خلال اختبار ميزة جديدة تمنع لقطات الشاشة والتقاط صور للملفات الشخصية (صور الحساب)، حيث مع المخاوف المستمرة بشأن الأمان على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن لهذا المكون الجديد الذي قيد التطوير توفير طبقة إضافية من الأمان لمنع إساءة استخدام صور المستخدمين.

نشر موقع WABetaInfo، يوم (20 فبراير)، المتخصص بتتبع أخبار تحديث واتساب الذي سيتم طرحه من خلال برنامج Google Play Beta، حيث في المستقبل، ستقابل محاولة التقاط صورة لصورة شخصية بشاشة سوداء ورسالة تفيد “لا يمكن التقاط صورة بسبب قيود التطبيق”.

تتوفر الآن ميزة منع التقاط صور للملفات الشخصية لبعض مستخدمي النسخة التجريبية لنظام Android، وسيتم توفير ميزة منع التقاط صور للمزيد من المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.

يمكن اعتبار ذلك أول قيد من هذا النوع يظهر عبر تطبيق دردشة شائع للمحادثات النصية والمكالمات الصوتية والمرئية، ولا تتمتع التطبيقات البديلة لتطبيق المحادثة المملوك لشركة Meta بهذا المستوى من الخصوصية حتى الآن.

يمثل هذا تقدماً عن الإعلان السابق قبل خمس سنوات، والذي ألغى خيار السماح للمستخدمين بحفظ صور ملفات تعريف الآخرين، في حين أن هذا منع التنزيل والمشاركة غير المصرح به للصور الشخصية دون موافقة المالك أو علمه، إلا أن طرح الميزة التالية يضيف حماية أكبر لهذه المشكلة.

كيفية إخفاء صورة ملفك الشخصي على واتساب

لدى المستخدمين بالفعل خيار إخفاء صورة ملفهم الشخصي عن جميع مستخدمي واتساب الآخرين أو جهات اتصال محددة، يتم ذلك من خلال: الإعدادات > الخصوصية > صورة الملف الشخصي، مع خيار تحديد “الجميع” أو “لا أحد” أو “جهات الاتصال الخاصة بي”.

يتم أيضًا تجربة وتطوير محاولات أخرى لحماية البيانات، فقد أعلن موقع WABetaInfo يوم الاثنين (19 فبراير) أن تطبيق واتساب يطور “ميزة رمز سري لحماية الدردشات المقفلة لعميل الويب، وذلك لتوفير طبقة إضافية من الأمان والخصوصية للمحادثات”، لم تصبح هذه الميزة متاحة بعد، ولكن من المحتمل أن تظهر في إصدارات الويب المستقبلية.