فتاة سعودية تكشف 6 فوائد مذهلة لـ”نقيع الكركم”.. وداعاً للأمراض ومرحبًا بالصحة

الرياض - أميرة القحطاني - يبحث الكثير من الناس عن عادات صحية لتحسين حياتهم، و نقيع الكركم هو أحد العادات التي تكتسب شعبية كبيرة في الآونة الأخيرة، حيث يُعرف الكركم بفوائده الصحية العديدة منذ آلاف السنين، وله خصائص مضادة للالتهابات، مضادة للأكسدة، ومضادة للميكروبات.

فوائد مذهلة لـ نقيع الكركم.. ابدأ يومك بطاقة وحيوية

الكركم، ذلك التوابل الذهبي الذي لطالما استخدم في الطب التقليدي، يزداد شعبيته في عالم العافية الحديث، فما هي فوائد نقيع الكركم؟

خصائص مضادة للالتهابات

يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركب نشط بيولوجيًا معروف بخصائصه المضادة للالتهابات القوية، يساعد الاستهلاك المنتظم لنقيع الكركم في تخفيف الالتهابات داخل الجسم، مما قد يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

يعزز المناعة

يُعد الكركم غنيًا بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للميكروبات، مما يجعله معززًا طبيعيًا للمناعة، يساعد تناول نقيع الكركم يوميًا على تقوية جهاز المناعة، مما يجعلك أكثر مقاومة للأمراض الشائعة مثل نزلات البرد والأنفلونزا.

يدعم صحة الجهاز الهضمي

يُعزز الكركم الهضم عن طريق تحفيز إنتاج الصفراء، وهو ضروري لتكسير الدهون وامتصاص العناصر الغذائية، تُخفف خصائصه المضادة للالتهابات أيضًا من أعراض اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والغازات وعسر الهضم.

يعزز صحة البشرة

تُحارب مضادات الأكسدة القوية الموجودة في الكركم الجذور الحرة التي تُلحق الضرر بخلايا الجلد وتُسرع الشيخوخة، يُساعد الاستهلاك المنتظم لنقيع الكركم على الحصول على بشرة أكثر نقاءً وتقليل التهاب حب الشباب.

يدير مستويات السكر في الدم

تشير الأبحاث الأولية إلى أن الكركمين قد يُساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق تحسين حساسية الأنسولين وتقليل مقاومته، قد يُساعد دمج نقيع الكركم في روتينك اليومي على إدارة مرض السكري وتقليل خطر الإصابة بالمضاعفات.

يدعم إدارة الوزن

تُساعد قدرة الكركم على تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتعزيز فقدان الدهون على جعله إضافة قيّمة لأنظمة إدارة الوزن، يمكن أن يُساعد شرب نقيع الكركم على الحد من الرغبة الشديدة في الأكل وتعزيز الشعور بالشبع، مما يُساهم في حرق السعرات الحرارية بشكل أكثر كفاءة طوال اليوم.

كيفية تحضير نقيع الكركم

المكونات:

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم العضوي

1 كوب من الماء المصفى

قليل من الفلفل الأسود (اختياري، يُعزز امتصاص الكركمين)

الطريقة:

قم بغلي الماء في قدر صغير أو غلاية. عندما يصل الماء إلى درجة الغليان اللطيف، ارفعه عن النار. أضف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم إلى الماء الساخن. حرّك الخليط جيدًا حتى يذوب الكركم تمامًا. اختياريًا، رش قليلًا من الفلفل الأسود في ماء الكركم وحركه مرة أخرى. اترك ماء الكركم يبرد إلى درجة حرارة فاترة. صفي الخليط باستخدام مصفاة ناعمة لإزالة أي رواسب. صب نقيع الكركم المصفى في كوب واستمتع به دافئًا.

ملاحظة:

يمكنك إضافة بعض النكهات إلى نقيع الكركم مثل العسل أو الليمون أو الزنجبيل لجعله أكثر طعمًا.

تأكد من استخدام مسحوق الكركم العضوي للحصول على أقصى قدر من الفوائد.

الاحتياطات والاعتبارات يجب مراعاتها