Meizu تحدد موعد إطلاق هاتفها الأخير  Meizu 21 Pro

الرياض - أميرة القحطاني - على الرغم من إعلانها قبل أيام عن وقف إنتاج الهواتف الذكية، كشفت شركة Meizu عن موعد إطلاق هاتفها الأخير، حددت الشركة موعدًا للكشف عن هاتفها الرئيسي، Meizu 21 Pro، والذي سيكون على الأرجح هاتفها الأخير بعد قرارها بالانسحاب من سوق الهواتف الذكية.

موعد إطلاق Meizu 21 Pro

أثر تراجع سوق الهواتف الذكية مؤخرًا على الشركة الصينية أيضًا، بسبب عدم تحقيق أرقام المبيعات المطلوبة، قررت شركة Meizu التوقف عن إنتاج الهواتف الذكية، ومع ذلك، أعلنت الشركة عن موعد إطلاق Meizu 21 Pro، الذي قد يكون آخر هاتف ذكي تنتجه، سيتم الكشف عن Meizu 21 Pro في فعالية تقام في الصين بتاريخ 29 فبراير.

المواصفات المسربة

ووفقًا للمعلومات المسربة، ستشتمل ميزات الهاتف على ما يلي:

سيعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 من Qualcomm وسيكون مزودًا بذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت، مع خيارات تخزين داخلي تصل إلى 1 تيرابايت.

سيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4800 مللي أمبير وتدعم شحن سريع بقدرة 80 وات سلكيًا و 50 وات لاسلكيًا.

سيأتي Meizu 21 Pro بشاشة AMOLED بحجم 6.7 بوصة بدقة 2K مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

سيحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 40 ميجابكسل، بينما ستكون الكاميرا الرئيسية في الخلف بدقة 50 ميجابكسل، وبالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك كاميرا عريضة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل وعدسة تقريب بدقة 8 ميجابكسل.

من المتوقع أن يتراوح سعر Meizu 21 Pro بين 800 و 850 دولارًا أمريكيًا، ولكن لم يتم تأكيد السعر الرسمي بعد.

سيتوفر الهاتف في 29 فبراير، على الرغم من أن الشركة لن تواصل إنتاج الهواتف الذكية بعد ذلك، إلا أنها ستستمر في تقديم خدمات الإصلاح لجميع المنتجات التي تبيعها.

ملخص: