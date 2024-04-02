طريقة عمل الكبة السورية المقرمشة بالخطوات

الرياض - أميرة القحطاني - تعد الكبة السورية من أشهر الأكلات التي لا تفارق الموائد الرمضانية، كما أن طريقة عمل الكبة السورية سهلة للغاية ويمكن إعدادها بأكثر من طريقة مختلفة، مثل الكبة المشوية واللبنية والمقلية وغيرها، وسوف نوضح لكم بالخطوات البسيطة كيفية إعدادها بطريقة ناجحة وبسيطة.

طريقة عمل الكبة السورية

إذا كنت من محبي الأكلات المشوية، فإننا سوف نقدم لك خطوات إعداد الكبة السورية المشوية بتجهيز المكونات التالية:



نصف كيلو لحم مفروم.

كيلو برغل ناعم.

نصف ملعقة ملح.

نصف ملعقة فلفل اسود.

ملعقة كبيرة دبس رمان.

ربع كوب زيت زيتون.

2 كوب ماء بارد.

خمس حبات بصل مفروم.

طريقة التحضير

ضعي البرغل في الماء البارد لمدة ساعة إلا ربع.

ثم ضعيه في الكبة مع الملح والفلفل الأسود و2 بصلة مقطعة شرائح، وقومي بفرم الخليط عدة مرات حتى يصبح ناعم.

بعد إخرج عجينة البرغل قومي بفركه باليد عدة دقائق.

ابدئي بتجهيز الحشوة، حيث يتم زيت الزيتون في مقلاة وإضافة البصل عليه حتى يذبل، ثم إضافة اللحم المفروم ودبس الرمان وملح وفلفل اسود.

قومي بعمل كرات صغيرة من عجينة البرغل ثم ضعي الحشو بها وقومي بإغلاقها جيدا.

بعد الانتهاء من حشو جميع الكرات أو الأقراص، قومي بوضعها في صينية مدهونة بزيت الزيتون وادخليها الفرن على درجة حرارة 200.

اتركي الكبة حتى تنضج ثم قدميها وهي ساخنة مع الأرز والسلطة والخبز.

نصائح لإعداد الكبة السورية مميزة

عند إعداد كبة سورية يجب مراعاة بعض النصائح، لكي تتمكني من تحضير الكبة بطريقة ناجحة وبطعم شهي ولذيذ.

عند عمل كبة مقلية يفضل أن يكون الزيت دافئ وليس ساخن حتى لا تتفكك أثناء القلي.