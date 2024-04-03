عصائر طبيعية تُقوي مناعتك.. وداعاً للبرد والأنفلونزا

الرياض - أميرة القحطاني - يُعدّ تعزيز جهاز المناعة خطوة أساسية للحفاظ على صحة جيدة ومقاومة الأمراض، تلعب عصائر طبيعية الطازجة دورًا هامًا في دعم جهاز المناعة، حيث تزود الجسم بالعناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها لأداء وظائفه بشكلٍ سليم.

عصائر طبيعية تُقوي جهاز المناعة

عصير البرتقال والغريب فروت والحمضيات

يُعدّ فيتامين سي من أهم مضادات الأكسدة التي تُقوي جهاز المناعة، يحتوي هذا العصير على 60% من القيمة اليومية لفيتامين سي في كل كوب، مما يجعله خيارًا ممتازًا لتعزيز المناعة.

عصير مزيج بين التفاح الأخضر والجزر والبرتقال

يُساعد هذا المزيج من الفواكه على حماية الجسم من العدوى ومحاربة الالتهابات، يحتوي الجزر على فيتامين أ، بينما يحتوي التفاح والبرتقال على فيتامين سي، وهي عناصر غذائية ضرورية للحفاظ على صحة جهاز المناعة.

مزيج الشمندر والجزر والزنجبيل والتفاح

يُعدّ هذا العصير المقوي غنيًا بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية التي تُقوي جهاز المناعة، يحتوي الشمندر والجزر على فيتامينات أ و ب، بينما يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات.

عصير الطماطم

يُعدّ فيتامين ب9، المعروف باسم حمض الفوليك، من أهم العناصر الغذائية التي تُساعد على دعم جهاز المناعة، تحتوي الطماطم على كمية كبيرة من حمض الفوليك، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لتعزيز المناعة.

عصير الفراولة والكيوي

تُعدّ الفراولة والكيوي من الفواكه الغنية بفيتامين سي، الذي يُساعد على حماية الجسم من العدوى، يُمكنك إضافة عصير الليمون أو البرتقال لزيادة فوائد هذا العصير.

نصائح لتحضير عصائر طبيعية صحية

استخدم الفواكه الطازجة والموسمية.

اغسل الفواكه جيدًا قبل تحضير العصير.

أضف القليل من الماء أو العسل للتحلية.

اشرب العصير فور تحضيره للحصول على أقصى فائدة.

خاتمة: تُعدّ العصائر الطازجة من أفضل الطرق لتعزيز جهاز المناعة والحفاظ على صحة جيدة، جرّب هذه العصائر اللذيذة والمغذية للحفاظ على صحة جسمك ومقاومة الأمراض.