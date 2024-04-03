سعر دوجكوين يقترب من علامة 0.2$ مع وصول عوائد البيع المسبق لعملة Dogecoin20 إلى 10 ملايين دولار

الرياض - أميرة القحطاني - عادت عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) إلى واجهة الاهتمام مع اقتراب سعرها مجدّداً من المستوى المحوريّ 0.20$، وأدّت هذه العودة خلال الأسبوع الجاري إلى إثارة التكهنات مجدّداً حول دوجكوين وغيرها من عملات الميم في سوق الكريبتو.

وبالتوازي مع ارتفاع عملة DOGE، سرَق أحد المشاريع الجديدة المُستوحاة منها -وهوَ Dogecoin20 (DOGE20)- الاهتمامَ بعد نجاحِهِ بجمع أكثرَ من 10 ملايين دولار في مرحلة البيع المسبق.

سعر دوجكوين قد يصل إلى 0.20$ مع تزايد زخم الشراء

شهدت عملة دوجكوين ارتفاعاً واضحاً هذا الأسبوع، حيث تمّ تداولها عند حوالي 0.199$ بعد صعودها بنسبة 11% من أدنى مستوياتها المسجّلة يوم أمس. ومع ذلك، لم يخلُ هذا الارتفاع من التقلبات، حيث ارتفعت DOGE بنسبةٍ تصل إلى 15% لفترةٍ وجيزةٍ، قبل أن تتسبّب موجة البيع لجني الأرباح بتراجعها مجدّداً.

وفي لحظةٍ معينةٍ، أدى الإقبال الكبير على الشراء إلى دفع سعر DOGE إلى 0.206$، ليعيد اختبار مستوى المقاومة المحوريّ الذي أوقف تقدم عمل دوجكوين في 5 آذار/مارس.

ومع أن DOGE لم تتمكن من الحفاظ على تلك الارتفاعات في البداية، فإن الزخم الأخير قد يساعدها في اختراق منطقة المقاومة القويّة هذه مجدداً في المستقبل القريب.

وعلى الرغم من هذا التراجع السعريّ البسيط، فقد أغلقت DOGE أربعَاً من آخر خمس جلسات تداولٍ يوميةٍ على ارتفاع. وتشير هذه السلسلة من الأيام الصاعدة المتتالية إلى أن المسار العام لعملة دوجكوين بدأ يأخذ منحًى صاعداً مرّةً أخرى.

وحول ذلك، يعتقد بعض المحللين -مثل JD على منصة X (تويتر سابقاً)- أنّه بمجرّد اختراقها مستوى 0.205$ والاستقرار أعلاه، فستكون دوجكوين (Dogecoin-DOGE) على موعدٍ مع “انطلاقةٍ صاروخيةٍ”، على حدّ وصفِه.

بلوكتشين Base التابعة لمنصة كوينبيس (Coinbase) تعيد إحياء موجة الهوس بعملات الميم

لم تقتصر أجواء عملات الميم المشتعلة مؤخراً على عملة DOGE فقط. فقد ظهرت بلوكتشين Base المتنامية التي طوّرتها منصة كوينبيس (Coinbase) باعتبارها موطناً لعملات ميم حديثةٍ كي تلبي احتياجات المستثمرين في مجال المضاربة. وتُظهر البيانات أن بلوكتشين Base شهدت نشاطاً هائلاً في الأسابيع الأخيرة، حيث تضاعفت أحجام المُعامَلات ثلاث مرّات، كما تضاعفت عناوين المَحافظ الفردية، فيما وصلت القيمة الإجمالية للسيولة المحجوزة في النظام التقنيّ لـ Base إلى أكثرَ من مليار دولار حالياً.

وجاء هذا النموّ مدفوعاً في المقام الأول بحركة التداول النشطة لعملات الميم الجديدة مثل Toshi (ذات الرمز TOSHI) وBrett (ذات الرمز BRETT)، ويبدو أن إمكانية الوصول مباشرةً إلى بلوكتشين Base من منصة كوينبيس (Coinbase) كانت العامل الرئيسيّ وراء هذا النشاط اللافت.

وباعتبارها بلوكتشين جديدةً نسبياً وقريبةً من قاعدة المستخدمين الضخمة لمنصّة Coinbase، فقد تكون Base أول محطةٍ لصغار المتداولين الجدد الذين يتطلعون لاستكشاف مجال عملات الميم.

من هنا، يبدو أن الإثارة الدائرة حول بلوكتشين Base وآفاقها الواعدة يمتد إلى عملات الميم أخرى غير القائمة على Base، ومنها دوجكوين (Dogecoin-DOGE)، التي يمكن أن تستفيد من الاهتمام المتجدّد من جانب المتداولين المضاربين إذا ما استمرَّ هذا المستوى من الحماس لعملات الميم على بلوكتشين Base.

الفرصة الأخيرة للحصول على DOGE20 بسعر مخفّض، مع جمع بيعها المسبق 10 ملايين دولار قبيل إدراجها في منصة يونيسواب (Uniswap)

بينما تحاول عملة دوجكوين استعادة مستوى 0.20$، بلغ مشروعٌ آخر في قطاع عملات الميم مرحلةً حاسمةً، فقد وصلت عوائد البيع المسبق لعملة Dogecoin20 رسمياً إلى هدفها التمويليّ الأعلى البالغ 10 ملايين دولار في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع، بعد أن تم بيع كامل المعروض المخصّص للبيع المسبق، وذلك قبيل إدراجها المُنتَظَر للتداول في منصة يونيسواب (Uniswap).

مع ذلك، ما تزال هنالك فرصةٌ أخيرةٌ لعشاق عملات الميم الراغبين بالانضمام، فقد افتتح فريق عمل مشروع Dogecoin20 نافذةً زمنيةً محدودةً لفترة “ما بعد البيع المسبق” تتيح عملة DOGE20 بسعرٍ مخفّض قدره 0.00022$.

ومن المقرّر أن تنتهي هذه المرحلة يوم 20 نيسان/أبريل المعروف باسم “يوم Doge” في أوساط الكريبتو، حيث يمكن لمستثمري DOGE20 الحصول على عملاتهم في هذا اليوم، والذي سيكون أيضاً موعد إدراج عملة DOGE20 للمرة الأولى في منصات التداول وتحديداً في منصة يونيسواب (Uniswap)، ما سيؤدي -وفق الداعمين الأوائل لهذه العملة- إلى ارتفاعٍ واضحٍ في سعرها؛ ذلك لأن Dogecoin20 تجمع بين مظهر عملة Dogecoin المحبوبة والبيانات الاقتصادية المبتكرة التي تهدف إلى التشجيع على الاحتفاظ بالعملة على المدى الطويل.

ومن المتوقع أن يؤدي معروضها الثابت البالغ 140 مليار عملة -مع تخصيص 10% لتمويل السيولة على منصة Uniswap- إلى تمكين نوعٍ من الحركة السعرية التي تؤدي إلى اتجاهٍ صاعدٍ مستدام.

بالتوازي مع ذلك، يمثل برنامج مكافآت الرهن الخاص بـ DOGE20 -والذي يوزّع العوائد على مدى عامين- حافزاً إضافياً لمالكي هذه العملة.

علاوةً على ذلك، فقد تم تخصيص 25% من معروض العملة لمبادراتٍ تسويقيةٍ قويةٍ، وذلك من منطلق الإيمان الثابت لدى المطوّرين بأن نجاح أية عملة ميم يتوقف على تأثير وسائل التواصل الاجتماعي بقدر ما يتوقف على أساسيات المشروع بحدّ ذاته.

لقد اجتذبت الإثارة المُصاحبة لمشروع Dogecoin20 داعمين بارزين مثل Austin Hilton وClayBro، اللذَين أنتجا مقاطع فيديو على يوتيوب تشيد بالمشروع.

وفي النهاية، وبالنظر إلى نفاد المعروض المخصّص للبيع المسبق، فقد تكون DOGE20 بالفعل تلك العملة المرشَّحة لتحقيق نجاحٍ هائلٍ مع ظهورها الأول في السوق.

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