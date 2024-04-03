فرصة جديدة لمحدودي الدخل: شقق إسكان اجتماعي جديدة بـ 12 مدينة.. تعرف على موعد فتح باب الحجز والأوراق المطلوبة

الرياض - أميرة القحطاني - أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فتح باب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 قبل نهاية شهر مارس الحالي، وذلك ضمن خطة الوزارة لتوفير سكن كريم لمحدودي الدخل. ما هي شروط التقديم؟ يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته قد سبق له الحصول على وحدة سكنية من أي جهة حكومية.

ألا يزيد الدخل الشهري للأسرة عن 4500 جنيه.

يجب أن يكون المتقدم متزوجًا ولديه أطفال. ما هي الأوراق المطلوبة للتقديم؟ صورة من بطاقة الرقم القومي.

شهادة الميلاد والمؤهل الدراسي للمتقدم.

إيصال أحد المرافق كهرباء أو مياه أو غاز بتاريخ حديث.

الموقف من التجنيد للذكور.

شهادة ميلاد الزوجة «للمتزوجين». ما هي أماكن شقق الإسكان الاجتماعي الجديد؟ تتواجد شقق الإسكان الاجتماعي الجديد في 12 مدينة موزعة على مختلف أنحاء مصر، وهي: برج العرب.

15 مايو.

أكتوبر الجديدة.

أسيوط الجديدة.

أسوان الجديدة.

سوهاج الجديدة.

مدينة بدر.

حدائق العاصمة في “كفرالشيخ، الدقهلية، المنوفية، دمياط، والغربية”. ما هي مساحة شقق الإسكان الاجتماعي الجديد؟ تتراوح مساحة شقق الإسكان الاجتماعي الجديد من 75 إلى 90 مترًا مربعًا، ويتم تسليمها كاملة التشطيب. كيف يمكن التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي الجديد؟ يمكن التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي الجديد من خلال رابط حجز الوحدات السكنية من صندوق الاسكان الاجتماعي من هنا. ملاحظات هامة: ينصح بقراءة شروط وأحكام التقديم بدقة قبل التقديم.

يتم حجز الوحدات السكنية عن طريق القرعة.

سيتم الإعلان عن موعد القرعة لاحقًا.

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