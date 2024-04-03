فرص عمل بشركة الفاطمية للنحاس ولا يشترط مؤهل برواتب مجزية

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة الفاطمية للنحاس عن فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات، ولا يشترط مؤهل، للعمل بالعبور، برواتب مجزية تبدأ من 5000 جنية، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف على النحو التالي:

وظائف شركة الفاطمية للنحاس

مطلوب عمال مصنع، ويشترط ان يكون خريج معهد الإنتاج الحربي.

مطلوب خراط ومبرمج خبرة في مجال العمل وخريج معهد الإنتاج الحربي.

مطلوب أفراد امن ولا يشترط مؤهل.

الشروط والمزايا

يشترط مؤهلات متوسطة وبدون مؤهل، وان لا يزيد السن عن 40 سنة، ويشترط التفرغ التام وتقديم موقف واضح من التجنيد.

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وتوفر الشركة للعاملين مرتبات مجزية تبدأ من 5000 جنية، وكما توفر سكن للمغتربين واجازة أسبوعية، بالإضافة إلى تأمينات طبية واجتماعية.

كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم يرجى تسجيل كافة البيانات من الاسم والعنوان والمؤهل ورقم الهاتف وشهادات الخبرة، من خلال الرابط التالي “وظائف شركة الفاطمية للنحاس“.