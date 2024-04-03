الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة الفاطمية للنحاس عن فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات، ولا يشترط مؤهل، للعمل بالعبور، برواتب مجزية تبدأ من 5000 جنية، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف على النحو التالي:
وظائف شركة الفاطمية للنحاس
- مطلوب عمال مصنع، ويشترط ان يكون خريج معهد الإنتاج الحربي.
- مطلوب خراط ومبرمج خبرة في مجال العمل وخريج معهد الإنتاج الحربي.
- مطلوب أفراد امن ولا يشترط مؤهل.
الشروط والمزايا
يشترط مؤهلات متوسطة وبدون مؤهل، وان لا يزيد السن عن 40 سنة، ويشترط التفرغ التام وتقديم موقف واضح من التجنيد.
وظائف أخرى: –
وتوفر الشركة للعاملين مرتبات مجزية تبدأ من 5000 جنية، وكما توفر سكن للمغتربين واجازة أسبوعية، بالإضافة إلى تأمينات طبية واجتماعية.
كيفية التقديم على الوظائف
للتقديم يرجى تسجيل كافة البيانات من الاسم والعنوان والمؤهل ورقم الهاتف وشهادات الخبرة، من خلال الرابط التالي “وظائف شركة الفاطمية للنحاس“.
كانت هذه تفاصيل خبر فرص عمل بشركة الفاطمية للنحاس ولا يشترط مؤهل برواتب مجزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.