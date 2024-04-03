حصيلة البيع المسبق لمشروع الكريبتو الجديد القائم على الواقع الافتراضي 5thScape تتجاوز 2 مليون دولار

الرياض - أميرة القحطاني - أصبح مشروع 5thScape وعملته 5SCAPE حديث المهتمين بمشاريع الواقع الافتراضيّ إثرَ نجاحِهِ بحصد أكثر من 2 مليون دولار خلال بيعه المسبق، ويسعى مطوّروه لإحداث ثورة في قطاع ألعاب الواقع الافتراضيّ من خلال التركيز على المعدّات المخصّصة وتجربة اللعب الفريدة.

حماس المستثمرين تجاه البيع المسبق لمنصة الواقع الافتراضي 5thScape

أثارَ البيع المسبق لمشروع 5thScape الكثيرَ من الحماس في مجتمع الكريبتو، ويخوض حالياً مرحلته الثانية حيث جمَعَ 2.3 مليون دولار من أصل حصيلته المستهدفة والبالغة 15 مليوناً، ويمكن للمستثمرين شراء عملته 5SCAPE الآن بسعر 0.00215$ (قبل ارتفاع سعرها بمعدّل 15% في المرحلة التالية ليصبحَ 0.00248$)، حيث نجَح البيع المسبق باجتذاب مستثمرين من مختلف أنحاء العالم بما فيها دولٌ مثل بولندا وسويسرا وإسبانيا والولايات المتحدة وكندا.

وقد عبّر بعض المستثمرين عن ثقتهم بالمشروع من خلال شراء عملات 5SCAPE بقيمٍ تزيد عن 2,000$ خلال آخر 24 ساعة، ويبلغ معروض 5SCAPE الكلّي 5.21 مليار عملةٍ تمّ تخصيص 80% منها لأوائل المستثمرين، فيما تم توزيع نسبة 20% المتبقية على خزينة المشروع وأوجه التطوير والسيولة.

يُذكر أن المطوّرين يخططون لإدراج عملة 5SCAPE في العديد من منصات التداول الرائدة بمجرّد انتهاء البيع المسبق، ومن المتوقع أن يبلغ سعرها عند الإدراج 0.01$ مع قيمةٍ سوقيةٍ قدرها 15 مليون دولار (بزيادة نسبتها 365% مقارنةً بسعر بيعها المسبق الحاليّ).

عملة 5SCAPE تقود الحقبة الجديدة من ألعاب الواقع الافتراضي

لقد أثار مشروع 5thScape اهتمام المستثمرين حول العالم، إذ يستعد المشروع لتغيير وسط ألعاب الواقع الافتراضي بفضل جمعه للألعاب شديدة الواقعية مع المعدّات المتطوّرة والبنية التحتية الاقتصادية المدعومة بعملته الأساسية 5SCAPE، وتوفّر المنصّة تشكيلةً من الخيارات تناسب جميع الأذواق وتمتدّ من تشويق سباقات لعبة Thrust Hunter وحتى إثارة معارك لعبة Cage Conquest. وبحسب الورقة البيضاء للمشروع: فقد تمّ تصميم هذه الألعاب لاستغلال تقنية الواقع الافتراضي لأقصى الحدود وتوظيفها بأساليب غير معهودة.

كما يقوم 5thScape بتطوير معدّاته الحديثة الخاصّة بتقديم تجربة لعبٍ أفضل، وتشمل هذه المعدّات نظارات VR Ultra التي تتميّز بواقعيةٍ فائقةٍ وتوافقيةٍ مع جميع ألعاب المنصة، ومقعدSwiftScape VR الذي يمنح دعماً سلساً للحركة وردود فعلٍ لمسيّةً تمنح المستخدم شعوراً بالحضور الجسديّ أثناء التواجد في الميتافيرس (العالم الافتراضيّ).

جديرٌ بالذكر تصاعد موجة الحماس تجاه هذه المعدّات بالتوازي مع شهرة المشروع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شهدت قنوات 5thScape على تيليجرام وX (تويتر سابقاً) نموّاً كبيراً بالتزامن مع بحث المستثمرين عن مزيدٍ من المعلومات ورغبتهم بالتفاعل مع فريق المطوّرين.

هل يمكن لمشروع 5thScape الاستفادة من ازدهار ألعاب الواقع الافتراضي؟

إلى جانب ما ذكرناه سابقاً عن تشكيلة ألعابه ومعدّاته المتطورة؛ اتخذ 5thScape العديد من الخطوات لضمان أمن نظامه التقنيّ الذي خضع لتدقيقٍ شامل من قبل شركة أمن البلوكتشين Coinsult التي صادقت على سلامة العقود الذكية للمنصّة، ويُشكّل هذا التدقيق أولى خطوات تحقيق المشروع لأهدافه في قطاع ألعاب الواقع الافتراضي.

يُذكر أيضاً مواصلة هذا القطاع نموّه السريع وسط توقعات البعض ببلوغ قيمته الإجمالية 109 مليار دولار مع حلول عام 2030؛ وتملك 5thScape موقعاً قوياً في هذا القطاع الناشئ بفضل نظامها التقني الشامل للألعاب والمعدّات والكريبتو؛ كما لاقى هذا الاعتقاد صدى لدى محلل الكريبتو ماثيو بيري (Matthew Perry)، حيث أشاد بالمشروع أمام متابعيه على اليوتيوب البالغ عددهم 217,000 مشتركٍ، إذ يمكن لنجاح 5thScape السريع أن يجعله قوّةً مؤثرةً في القطاع إذا ما سارت الأمور بسلاسةٍ، ولكنّ قطاع الكريبتو مليءٌ بالمفاجآت بحيث لا يمكننا توقّع تطوّراته المستقبلية.