أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024.. وعيار 21 يسجل ارتفاع في الأسعار

الرياض - أميرة القحطاني - سجلت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، ارتفاع في الأسعار، بجميع محال الصاغة على مستوى الجمهورية، عند مستويات 3090 جنيها للجرام، وذلك من عيار 21 الأكثر تداولا بالأسواق المصرية، كما سجلت أسعار الذهب عالميًا ارتفاع جديد في الأسعار، لتسجل الأوقية اليوم 2258 دولار.

ويهتم الكثير من المواطنين بأسعار الذهب في أسواق الصاغة، وذلك نظرا للتغيرات الكبيرة في أسعار الذهب يوميًا، حيث تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأسعار ما بين ارتفاع وانخفاض في الأسعار، وفي إطار ذلك ننشر الآن على الخليج 365 أسعار الذهب في مصر داخل محلات الصاغة، اليوم الأربعاء 3/4/2024، في التقرير التالي:-

أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 3531 جنيها، وهو العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 22

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم نحو 3237 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

وقد سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3090 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في جمهورية مصر العربية.

سعر جرام الذهب عيار 18

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2649 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وقد سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليسجل نحو 24720 جنيها، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات، من عيار 21.

اقرأ أيضا :-

وتختلف أسعار الذهب في الأسواق المحلية باختلاف المصنعية والدمغة من محل صاغة لآخر، وذلك حسب المنطقة الجغرافية ونوعية الذهب والدمغة، لتتراوح ما بين 10% و15% من سعر جرام الذهب، بحد أقصى من قيمة الجرام الواحد، لتسجل قيمة المصنعية بجانب الدمغة نحو 50 إلى 120 جنيها، ولمتابعة مستمرة على مدار الساعة لأسعار الذهب في مصر، من خلال الرابط التالي ”سعر الذهب اليوم “.