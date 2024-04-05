أسرار الغريبة الهشة: رحلة تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة

الرياض - أميرة القحطاني - تُعد الغريبة من أشهر الحلويات العربية التي تُزين موائدنا في مختلف المناسبات. وتتميز بطعمها اللذيذ وسهولة تحضيرها في المنزل، في هذا المقال، سنأخذكم في رحلة لتعلم أسرار تحضير الغريبة الهشة بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة في كل منزل. طريقة عمل الغريبة الهشة المكونات: 2 كوب دقيق

1 كوب سمن

1/2 كوب سكر بودرة

1/2 كوب ماء ورد

1 ملعقة صغيرة ماء زهر

1/4 ملعقة صغيرة فانيليا

1/4 ملعقة صغيرة ملح

فستق حلبي أو لوز للتزيين طريقة التحضير: نخلط الدقيق مع الملح في وعاء كبير. نضيف السمن ونخلط بأطراف الأصابع حتى يصبح الخليط متفتتًا مثل الرمل. نضيف السكر البودرة ونخلط جيدًا. نضيف ماء الورد وماء الزهر والفانيليا ونخلط حتى تتكون عجينة متماسكة. نُشكل العجينة إلى كرات صغيرة ونضعها على صينية فرن مغطاة بورق زبدة. نزين كل كرة بحبة فستق حلبي أو لوز. نُدخل الصينية إلى فرن مُسخّن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 15-20 دقيقة، أو حتى يصبح لونها ذهبيًا فاتحًا. نخرج الصينية من الفرن ونتركها تبرد تمامًا قبل التقديم. نصائح: تأكد من استخدام سمن بارد أو بدرجة حرارة الغرفة.

لا تُكثر من عجن العجينة حتى لا تصبح قاسية.

يمكنك إضافة المزيد من ماء الورد أو ماء الزهر حسب الرغبة.

يمكنك تزيين الغريبة بالفستق الحلبي أو اللوز أو أي نوع آخر من المكسرات.

احفظ الغريبة في وعاء مُحكم الإغلاق في درجة حرارة الغرفة. ختاماً: إن تحضير الغريبة في المنزل ليس بالأمر الصعب، فقط اتبع الخطوات البسيطة والمكونات المتوفرة في كل منزل، استمتع بطعم الغريبة الهشة اللذيذة مع عائلتك وأصدقائك.

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