أسعار الدولار اليوم الجمعة 5 أبريل 2024

الرياض - أميرة القحطاني - استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الدولار في بنك مصر اليوم إلى 47.34 جنيه للشراء و 47.44 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

جاءت كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 47.32 جنيه للشراء و 47.42 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم إلى 47.32 جنيه للشراء و 47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم إلى 47.32 جنيه للشراء و 47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس:

وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم إلى 47.33 جنيه للشراء و 47.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد:

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم نحو 47.33 جنيه للشراء و 47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري:

وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم إلى 47.32 جنيه للشراء و 47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة:

بلغ سعر الدولار في بنك البركة اليوم نحو 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة:

وصل سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم إلى 47.46 جنيه للشراء و 47.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء

وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم إلى 47.8 جنيه.