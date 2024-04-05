أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة

الرياض - أميرة القحطاني - تراجعت أسعار الحديد والأسمنت داخل المصانع وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر حديد عز اليوم إلى 46000 جنيه بينما وصل سعر أسمنت المسلح إلى 1980 جنيه. أسعار الأسمنت تم تسجيلها اليوم كالتالي: المنتج السعر أسمنت النصر 1930 جنيه أسمنت الفهد 1900 جنيه أسمنت السهم 1900 جنيه أسمنت جنوب الوادي 1910 جنيه أسمنت طرة وحلوان 1980 جنيه أسمنت المخصوص 2100 جنيه أسمنت المقاوم ترواح سعره ما بين 2150 إلى 2370 جنيه أسمنت المخلوط 1280 جنيه أسمنت السويس 1990 جنيه أسعار الحديد اليوم جاءت كالتالي: وصل سعر حديد العتال إلى 43000 جنيه. وصل سعر حديد سرحان إلى 42000 جنيه. وصل سعر حديد المعادي إلى 42000 جنيه. وصل سعر حديد العشري إلى 41000 جنيه. وصل سعر الحديد الإستثماري إلى 47383 جنيه. وصل سعر حديد الدخلية إلى 46000 جنيه.

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