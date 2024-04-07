نصائح ذهبية لشراء الرنجة: وجبة العيد المفضلة على موائد المصريين

الرياض - أميرة القحطاني - مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، تزداد رغبة المصريين في تناول الرنجة، تلك الوجبة الأساسية على موائدهم خلال العيد، ولكن قبل شراء الرنجة، هناك بعض النصائح المهمة التي يجب مراعاتها لضمان الحصول على رنجة طازجة وآمنة.

نصائح هامة قبل شراء الرنجة

المصدر الموثوق

تأكد من شراء الرنجة من مصدر موثوق به، مثل محلات السوبر ماركت أو محلات بيع الأسماك ذات السمعة الجيدة.

المظهر الخارجي

تأكد من أن لون الرنجة ذهبي فاتح، وأن قشورها متماسكة، ولا يوجد بها أي قطع أو خدوش أو علامات على الجلد.

الرائحة

شم رائحة الرنجة جيدًا، فإذا كانت رائحتها كريهة أو غير طبيعية، فهذا يدل على فسادها.

طريقة التخزين

تأكد من أن الرنجة موجودة في ثلاجة مخصصة لحفظ الأسماك، وبعيدة عن التعرض للهواء أو أشعة الشمس.

فئات ممنوعة من تناول الرنجة

حذرت وزارة الصحة بعض الفئات من تناول الرنجة، مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل.

نصائح إضافية

يمكنك شراء الرنجة المملحة أو غير المملحة، حسب رغبتك.

تأكد من غسل الرنجة جيدًا قبل تناولها.

يمكن تحضير الرنجة بطرق مختلفة، مثل الرنجة المخللة أو الرنجة المشوية.

وختامًا باتباع هذه النصائح البسيطة، يمكنك ضمان الحصول على رنجة طازجة وآمنة، وتستمتع بمذاقها اللذيذ على مائدة عيد الفطر.