منصة منظرة للاستفادة في تسجيل الدخول بالرقم المدني edugate moe gov|وزارة التربية والتعليم سلطنة عمان

الرياض - أميرة القحطاني - تأتي منظرة كأحد المنصات التعليمية الأكثر إستخداما في سلطنة عمان وهي منصة متاحة للطلاب والمعلمين واولياء الامور لسهولة الوصول إليها والتفاعل معها من خلال الحواسيب والهواتف الذكية، تقدم منصة منظرة بيئة مثالية لبناء الفصول الافتراضية ومتابعة أداء الطلاب وتقييمهم، يمارس الطلاب تسجيل الدخول إليها بإستخدام الرقم المدني وتاريخ الميلاد لهم من اجل الوصول إلى الصفحة الرئيسية لهذه المنصة.

إذا كنت طالبا وترغب في فتح منصة منظرة، فإذا عليك إتباع التعليمات المقدمة في أسفل هذا المقال، وذلك للاستفادة من خدمة تسجيل الدخول ومن ثم الوصول الى الفصول الافتراضية بالاضافة الى الكتب والمراجع العلمية المختلفة ومصادر التعلم الاضافية، أما الان ففي ما يلي خطوات تسجيل منصة منظرة فتابعها بدقة.

منصة منظرة تسجيل الدخول

في سياق تفعيل منصة منظرة من قبل وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان مؤخراً، تم وضع آليات سهلة ومرنة تسمح لجميع طلاب وطالبات المدارس في جميع أنحاء السلطنة القيام بتسجيل الدخول بإستخدام الرقم المدنية ولكن العملية قد تكون غير واضحة بالنسبة لبعض الطلاب، لذلك يمكنهم مطالعة خطوات الدخول الى منظرة منظرة الصحيحة التالية;

قم بالولوج على الموقع الرسمي لمنصة منظرة.

كتابة الرقم المدني في الحقل المخصص للرقم المدني أعلى الصفحة

تحديد تاريخ الميلاد للطالب بإستخدام التقويم بالتنسيق التالي: اليوم، الشهر، السنة.

الضغط على دخول

في سياق توضح آليات تسجيل الدخول على منصة منظرة المذكورة أعلاه نشير الى تأكيد وزارة التربية والتعليم العمانية عن تفعيل العديد من الخدمات المهمة التي يمكن الاستفادة منها بعد الدخول مثل نظام الواجبات وتوزيع الدرجات ومتابعة الجدول الدراسي وغيرها،

الرابط الجديد لمنصة منظرة

وحتى تتمكن من تسجيل الدخول على منصة منظرة التعليمية يمكنك الانتقال الى رابط منظرة المرفق أدناه، أكدت وزارة التربية والتعليم عن إمكانية طلاب الحلقة الأولى من الصف الاول وحتى الرابع وجميع الفصول الوصول إلى الرابط الجديد لمنصة منظرة https://edugate.moe.gov.om لبدء رحلة التعلم أو إمكانية تسجل طالب جديد.