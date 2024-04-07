سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء اليوم الأحد 7 أبريل.. استقرار نسبي بعد 30 يومًا من التعويم

الرياض - أميرة القحطاني - يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا اليوم الأحد 7-4-2024 في البنوك والسوق السوداء، بعد أن سجل انخفاضًا ملحوظًا في آخر تعاملات البنوك يوم الخميس 4 ابريل الماضي، يأتي هذا الاستقرار بعد مرور 30 يومًا على قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه أو تعويمه أمام جميع العملات الأجنبية الأخرى يوم الأربعاء 6 مارس الماضي.

سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء اليوم

فيما يلي جدول بأسعار العملة الأمريكية “الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية الرسمية والخاصة العاملة في مصر والسوق الموازية :

البنك الشراء البيع البنك المركزي المصري 47.32 جنيه 47.42 جنيه البنك الأهلي 47.32 جنيه 47.42 جنيه بنك مصر 47.32 جنيه 47.42 جنيه بنك القاهرة 47.33 جنيه 47.43 جنيه بنك الإسكندرية 47.32 جنيه 47.42 جنيه بنك قناة السويس 47.33 جنيه 47.43 جنيه بنك البركة 47.33 جنيه 47.42 جنيه بنك أبوظبي الإسلامي 47.34 جنيه 47.42 جنيه بنك التجاري الدولي 47.32 جنيه 47.42 جنيه السوق السوداء 47.80 جنيه 47.57 جنيه

بحسب خبراء الاقتصاد، يُعزى الاستقرار النسبي لسعر الدولار إلى قرار تحرير سعر صرف الجنيه، ورفع سعر الفائدة إلى 6%، مما أدى إلى زيادة تدفق الدولار في البنوك.

التوقعات المستقبلية

من الصعب التنبؤ بسعر الدولار خلال الفترة المقبلة، حيث يتأثر بالعديد من العوامل، مثل:

ارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى زيادة الطلب على الجنيه، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

زيادة التضخم تزيد الطلب على الدولار، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

العوامل الاقتصادية العالمية مثل الأزمات والحروب، تؤثر على أسعار العملات بشكل عام.

يُتوقع أن يستمر سعر الدولار في الاستقرار خلال الفترة المقبلة، مع بعض التقلبات الطفيفة، وذلك اعتمادًا على العوامل المذكورة أعلاه.