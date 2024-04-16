هل تحب الدجاج؟ لكن احذر هذه الأجزاء التي لا ينصح بتناولها

الرياض - أميرة القحطاني - يعد الدجاج من أكثر أنواع اللحوم شعبية في العالم، وذلك لفوائده الصحية المتعددة وسهولة تحضيره، ولكن، هناك بعض الأجزاء التي ينصح بعدم تناولها، لأسباب صحية أو لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون أو السموم، وقد تتسبب في إصابتك بأمراض خطيرة مثل السرطان، وذلك وفقا لموقع “هيلث لاين”.

ويعد لحم الدجاج مصدر غني بالبروتين والدهون والكربوهيدرات والفيتامينات، اللازمة لمد الجسم بالطاقة، فهو يساهم في مد الجسم بالفوسفور والحديد والكاروتين، بالإضافة إلى العديد من العناصر الغذائية الهامة والفيتامينات، التي تساعد على تقوية جهاز المناعة وتنشيط الأوعية الدموية، وغيرها من الفوائد الكثيرة للحوم الدجاج، ولكن هناك بعض الأجزاء من الدجاج التي قد يسبب تناولها الأمراض، وهذه الأجزاء تتمثل كالتالي:

أجزاء الدجاج التي ينصح بعدم تناولها:

الرأس:

يتراكم فيها بعض المواد الضارة مثل السموم والمعادن الثقيلة، كما أنها قد تحتوي على بقايا فيروسات أو بكتيريا، قد تكون خطيرة على صحة الإنسان.

الجلد:

جلد الدجاج غني بالدهون المشبعة والكوليسترول، ويمكن أن يسبب تراكمها في الجسم مشاكل صحية مثل أمراض القلب والسمنة، كما يوجد العديد من البكتيريا والطفيليات على سطح جلد الدجاج، ولذلك لا يوجد شيء مفيد في جلد الدجاج.

الرئة:

تتواجد في رئة الدجاج كمية كبيرة من البكتيريا والطفيليات التي لا تموت حتى مع الطهي، مما قد يُسبب أمراضًا خطيرة.

الأمعاء:

تحتوي أمعاء الدجاج على بقايا الطعام والبكتيريا الضارة، ويمكن أن تسبب عسر الهضم والتسمم الغذائي، وزيادة نسبة الدهون في الدم.

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الرقبة:

تعد من الأجزاء التي لا ينصح بتناولها نظرا لاحتوائها على عقد ليمفاوية تحتوي على سموم وبكتيريا، قد تسبب مع كثرة تناولها أمراض خطيرة.

مؤخرة الدجاج:

يعد هذا الجزء من أكثر الأجزاء دهنية، والأخطر نظرا لاحتوائه على كميات كبيرة من البكتيريا والسموم التي تضر صحة الإنسان.